Hacienda se refuerza con ocho jefaturas y genera recelos en otras conselleries

A diez meses de finalizar la legislatura y con todavía numerosos frentes abiertos, la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico que dirige Vicent Soler ha logrado reforzar su estructura interna con ocho nuevas jefaturas de servicio y un nuevo órgano especializado en materia de tributos.

El fortalecimiento de la cúpula funcionarial, que la conselleria justifica por la necesidad de dar un mejor servicio tanto a otras consellerias, como para atender la nueva legislación en materia de administración electrónica, ha generado, sin embargo, malestar en otros departamentos que también tienen necesidad de reforzar su estructura con nuevos servicios y personal y más ante el horizonte electoral que se avecina y la necesidad de acabar proyecto.

La controversia interna se arrastra desde hace tiempo, aunque ayer volvió a tomar aire después de que el nuevo reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda fuera publicado en el Diario Oficial y cuando todavía no se ha apagado el incendio declarado entre los socios de Gobierno la semana pasada precisamente por el voto de Soler en el debate de Política Fiscal y Financiera que le ha generado numerosas críticas en Compromís y por la oficina de violencia de género entre la vicepresidenta, Mónica Oltra y la titular de Justicia, Gabriela Bravo.



Bloqueado durante meses

El decreto, que estuvo bloqueado durante meses por la guerra de poder entre Compromís y PSPV, evidencia que la Conselleria de Hacienda ha aprovechado la reordenación de competencias como consecuencia de la reconversión del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en banca pública de la Generalitat para reforzar también su personal funcionarial en otras áreas.

El decreto conocido ayer recoge la creación de al menos diez nuevas jefaturas de servicio y dos nuevas subdirecciones y un nuevo órgano (el Jurat Econòmic Administratiu, para asumir las reclamaciones sobre tributos), aunque la conselleria matizó ayer que con la amortización de otros puestos en el IVF el crecimiento neto es de ocho jefaturas.

Según la memoria económica que incluye el decreto el coste será de 870.000 euros, aunque desde el departamento que dirige Vicent Soler aseguran que el coste neto es de 576.000 euros porque no tiene en cuenta la amortización de seis plazas en el IVF.

Añaden que no supondrá un incremento de gasto respecto al presupuesto ya que las nuevas plazas se financian por la propia conselleria a través de las vacantes existentes y los propios recursos de la conselleria que preveía potenciar el departamento de nuevas tecnologías. Por otro lado, indicaron que la estructura técnica del Instituto Valenciano de Finanzas se traslada a la conselleria y por lo tanto no habrá gasto añadido.

En realidad, todos las conselleries tienen plazas vacantes (presupuestadas, pero sin titular), aunque esto no suele traducirse en autorización para reforzar la propia plantilla. De ahí, que en algunos ámbitos exista la sensación de cierto agravio comparativo.

El nuevo ROF de la Conselleria de Hacienda ha tardado meses en ver la luz, fundamentalmente por la pugna interna por el reparto de las competencias que quedaban desgajadas del Instituto Valenciano de Finanzas. Soler logró el visto bueno a su proyecto después de comprometerse con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, a autorizarle de forma escalonada la contratación de medio millar de personas evaluadoras para la dependencia. El sí de la consellera de Políticas Inclusivas dio vía libre a un decreto que, con todo, sigue escociendo.



Beneficios del aumento

Fuentes de la Conselleria de Hacienda subrayaron ayer que el grueso del incremento de jefaturas beneficiará directamente a las conselleries y que, además, es consecuencia de la demanda de estas mismas.

En concreto, se refieren a los cinco nuevos servicios de informática "personalizados" para Presidencia y Transparencia, Igualdad y Servicios Sociales, Economía Sostenible y Empleo; Agricultura y Medio Ambiente; y Vivienda. Las mismas fuentes indican que aunque estos servicios dependerán orgánicamente de la Conselleria de Hacienda incluso físicamente estarán en otras conselleries, lo que, subrayan, revierte en una mejora del servicio para toda la Generalitat.

Por otro lado, apuntan que la estructura de la Dirección General de Tecnologías de la Información se verá reforzada para tratar de hacer frente a las nuevas exigencias en materia digital de la nueva ley de régimen jurídico que entra en vigor dentro de poco.

Por otro lado, para una gestión eficiente de la Tesorería ven necesario crear el servicio de análisis y seguimiento. El objetivo es poder atender las cada vez más exigentes peticiones de información del Ministerio de Hacienda como consecuencia de la ley de estabilidad. Información mensual sobre morosidad, pago a proveedores, acreedores, etcétera, que exige Madrid. Pero insisten en que se trata de una mejora que no repercute solo en la Conselleria de Hacienda sino en todo el organigrama del Consell.