El «blablacar» de la comida en las fiambreras

Al igual que se habla del «Airbnb» de los fogones, existe también el «Blablacar» de la comida casera. Una plataforma digital que se encarga de llevarte la comida a casa, uniendo personas que cocinan y que suelen elaborar más platos de la cuenta (o mucha cantidad) y a ciudadanos que necesitan o quieren disfrutar de comida casera pero que, por falta de tiempo, conocimientos o ganas, no se ponen manos a la obra. Linkinfood, sin embargo, se dirige especialmente a un usuario local, frente al extranjero del Eatwith. Además, su coste no puede exceder los 2,50 euros por tupper (un precio muy por debajo del que se puede encontrar en el «Airbnb de los fogones»), algo que se refleja en el número de usuarios que se registran diariamente (entre unos treinta y cuarenta). En la C. Valenciana, de hecho, ya son 18 las personas que se ofrecen como cocineros.