La portavoz asegura que el adelanto electoral «ya no está encima de la mesa»

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, descartó ayer de forma rotunda un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana. Oltra aseguró que esta opción «ya» no está encima de la mesa y apuntó que en su día ella y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hablaron del asunto, pero quedó descartado. Aunque en un momento de la entrevista ayer en la televisión autonómica también admitió que el adelanto electoral es una prerrogativa del jefe del Consell, se empleó a fondo para rechazar que las urnas se instalen antes de mayo de 2019.

Su argumento fundamental es que el Botànic tiene todavía por delante muchos asuntos pendientes y no agotar el tiempo que queda para acabar la legislatura sería un «menosprecio» para quienes han trabajado a favor del cambio en la Comunitat Valenciana. «Estoy seguro porque no veo motivos y porque sería muy difícil explicarlo, adelantar elecciones no es razonable», indicó la vicepresidenta que, no obstante, mantuvo que en su encuentro en el Palau con Puig no se había tratado este asunto.



Movimientos de Puig

La firmeza de Oltra contrasta con los propios movimientos del presidente Puig, quien, tal como adelantó este diario, tanteó antes de las vacaciones de verano a notables de su partido y de su Consell sobre el escenario de un adelanto electoral. Una cita anticipada con las urnas podría beneficiar al PSPV que se aprovecharía del tirón que la marca tiene ahora fruto del Gobierno de Pedro Sánchez. La idea no seduce a Compromís y de ahí que entre sus dirigentes el sentir generalizado es que no serán ellos quienes rompan.

Por si había dudas, Oltra aseguró que el Gobierno del Botànic era el más estable que existía en estos momentos en España e insistió en que son muchos los proyectos aún pendientes. De hecho, más de veinte leyes, tal como informó ayer este diario, que están en trámite en las Corts, se quedarían en el cajón si el Parlamento se disuelve de forma anticipada.

Desde la vicepresidencia del Consell se mantiene que Puig no tiene un motivo razonable para convocar elecciones. Además, dan por seguro que los presupuestos de la Generalitat para 2019 contarán con los votos de Podemos y saldrán adelante.