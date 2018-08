À Punt confirma que retransmitirá la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe

La televisión publica autonómica À punt confirmó ayer que retransmitirá la entrada de toros y caballos de Segorbe, considerada como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Así lo aseguraron ayer fuentes de la dirección del ente, que indicaron que se podrá ver tanto el día 3 como el fin de semana del 8 y el 9 de septiembre.

La directora general, Empar Marco, aseguró en abril que À Punt informaría sobre los festejos taurinos, pero no retransmitiría las corridas para no mostrar imágenes de maltrato animal. No obstante, fuentes de su equipo señalaron ayer que la voluntad de la televisión es retransmitir «todos los eventos» a los que puedan llegar.

Estas declaraciones llegan después de que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, pidiese por carta a Marco que À Punt emitiese en directo las Entradas de Toros y Caballos de Segorbe, una fiesta «única en el mundo», aseguró.