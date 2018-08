La vicepresidenta insiste en su pulso con Bravo por la comisaría de género

El choque entre la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y la titular de Justicia, Gabriela Bravo, a cuenta de la ubicación de una comisaría especializada en atender denuncias por violencia machista está lejos de desaparecer. Mónica Oltra dejó claro ayer en À Punt directe que no piensa renunciar a su proyecto y calificó de «poco sólido» el presentado hace una semana conjuntamente por Bravo y la Secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella.

Oltra sostuvo que la oficina que ella defiende tiene detrás un trabajo de más de dos años, mientras que la anunciada por Bravo «no sabemos lo que será». La vicepresidenta del Consell defiende que la oficina se abra en dependencias de la Generalitat, en concreto, en el centro mujer 24 horas, un espacio más amable para las mujeres víctimas de violencia.



El respaldo de Interior

Bravo, sin embargo, ha logrado el visto bueno de Interior para que esta oficina especializada (la primera que se abriría en España) se ubique en sede judicial, en concreto, en Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Esta decisión se ha adoptado después de que el Gobierno se mostrara reacio a aceptar la petición de Oltra de situar la oficina en un edificio de la Generalitat.

Aunque Oltra reiteró que ambos proyectos «no eran excluyentes» dejó claro que no piensa renunciar a su idea y aseguró que está emplazada a una reunión con el nuevo delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, para hablar de este asunto. Además, subrayó que tiene las competencias en esta materia.

La vicepresidenta indicó que no ha hablado de este asunto con el presidente Ximo Puig y derivó a él la pregunta de qué proyecto cuenta con el respaldo de Presidencia. Oltra, que en todo momento trató de mostrarse conciliadora respecto a Ximo Puig y a quitar trascendencia a la crisis interna, no rectificó un ápice su posición respecto a la titular de Justicia a la que el pasado miércoles abroncó por twitter. Ayer mantuvo que sus tuits no habían sido fruto de un calentón. «Los escribí, los reflexioné y los releí antes de escribirlos», señaló.

Cabe recordar que en sus reflexiones por la red social, además de dar los argumentos por los que defendía su oficina, también acusó a Bravo de saltarse a la torera el Pacto valenciano sobre violencia de género y desconocer cuales eran sus competencias.

La posición de Oltra augura futuros meses de tensión con la consellera Bravo. La relación entre ambos departamentos parece estar deteriorada. Ya hubo un choque de trenes al inicio de legislatura con la red de oficinas de atención a las víctimas del delito. El proyecto, un de los más importantes de la conselleria de Bravo, estuvo paralizado ya que Oltra también entendió que invadía sus competencias ya que incluía la atención a víctimas de violencia de género.