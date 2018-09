Jóvenes con empleo y profesionales con nuevas oportunidades

"Después de haber convivido entre fogones, salgo de la Escuela teniendo mucha más confianza en mí mismo y en lo que me depare esta profesión. Lo más importante que me llevo de esta experiencia es haber aprendido a trabajar en un entorno real y con un equipo que ahora es como mi familia, aportando y creciendo en lo que nos une: nuestra pasión por la hostelería" así comparte su experiencia Rafael Pérez desde el restaurante Can Jubani, el Estrella Michelín de Barcelona en el que fue contratado tras tan sólo un año de formación en la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo.

Este centro formativo valenciano apuesta por un aprendizaje orientado a la empleabilidad para lanzar a jóvenes con vocación por la hostelería y reciclar a profesionales del sector con ambición, acompañándolos en todas las etapas de sus carreras a través de distintos cursos que les enseñan de manera práctica las claves que necesitan y les introduce en los mejores establecimientos del país mediante estancias de prácticas con un 80% de inserción laboral.

Con el Curso Técnico en Restauración se capacita a los alumnos para desenvolverse de manera práctica en cocina y sala mediante una metodología learning by doing con la que practican a diario en talleres y en el restaurante-escuela La Marítima. Por su parte, el Curso de Dirección de Cocina está diseñado para profesionales con experiencia entre fogones que quieren especializarse en técnicas de vanguardia y dirección de equipo en este tipo de establecimiento para dar un salto cualitativo a sus carreras.

Toda esta actividad se desarrolla en una sede que alberga las mejores instalaciones formativas en hostelería de todo levante, y es que el emblemático edificio Veles e Vents dedica toda su segunda planta a una impresionante cocina de última generación que pone a disposición exclusiva de los alumnos el equipamiento más vanguardista del mundo de la gastronomía, gracias a la colaboración de SIEMENS, RATIONAL y DEKTON by COSENTINO.

Para disfrutar de estas privilegiadas condiciones de aprendizaje, la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo de Valencia mantiene su periodo de matriculación abierto, aunque ofertando las últimas plazas disponibles.