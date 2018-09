Puig ante los empresarios: «Hoy por hoy no hay adelanto electoral»

La posibilidad de un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana inquieta también a los empresarios valencianos que ayer preguntaron directamente al presidente, Ximo Puig, por la posible convocatoria de los valencianos a las urnas antes de la fecha prevista, el 26 de mayo de 2019.

Fue una de las cuestiones que los representantes de la patronal valenciana le plantearon al jefe del Consell durante la comida con representantes empresariales organizada por el presidente de la Cámara de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, y en presencia también del conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y el de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent.

Sobre esta posibilidad, el presidente volvió a insistir en lo que ha venido manteniendo en público cada vez que ha sido inquirido sobre esta cuestión.

Puig sostiene que la posibilidad de convocatoria electoral es una prerrogativa que tiene el presidente de la Generalitat desde la reforma del Estatut d´Autonomia de 2006 y que eso es positivo para los valencianos. Con todo, fuentes del empresariado valenciano aseguran que la respuesta del presidente fue que «hoy por hoy, no», es decir que en estos momentos no se darían las circunstancias adecuadas para la convocatoria. Una opción, la del adelanto electoral, que sí defienden cargos socialistas, pero que rechazan abiertamente los principios cabezas visibles de Compromís con la vicepresidenta, Mónica Oltra, a la cabeza quien el pasado miércoles en una entrevista la televisión pública valenciana respondía de forma taxativa que no habrá adelanto electoral. Después matizó que ese convencimiento no respondía a que tenga más información que el resto ya que es una potestad del presidente, sino a que consideraba que políticamente no era el momento adecuado porque las elecciones anticipadas las convocan gobiernos que tienen problemas para desarrollar su labor, algo que en la actualidad no sería imputable al Botànic. Lo cierto es que cuando hace unas semanas estalló la bronca pública entre Compromís y PSPV algunas voces vieron que se allanaba el camino a un adelanto electoral. El jefe del Consell dijo públicamente antes de las vacaciones que esta opción estaba encima de la mesa, pero que en principio la descartaba por no ver motivos políticos para no agotar la legislatura. Ahora bien las fricciones entre los socios de gobierno podrían acabar siendo motivo.