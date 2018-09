"Bienvenido Mr. LED": fin de la bombilla halógena

Adiós al halógeno. Hace 59 años que llenan de luz las estancias de miles de hogares en España, pero desde ayer su venta está prohibida. Las bombillas halógenas se despiden por no cumplir con los estándares del Parlamento Europeo

El fin ha llegado, al menos para las bombillas halógenas. El adiós es definitvo después de que ayer entrase en vigor la normativa del Parlamento Europeo que prohíbe la fabricación y comercialización de este medio de luz artificial al considerarlo «ineficiente».

Tras casi 60 años al calor de su luz, las bombillas halógenas no direccionales con casquillos G4 o GY6.35 y las omnidireccionales que cuentan con casquillos E14 o E27 se apagan para dar paso a las populares bombillas de tecnología LED.

Este imperativo europeo surge como una medida que da continuidad al objetivo de fomento del ahorro energético, así como de reducción de emisiones contaminantes. Los ya nostálgicos focos halógenos, catalogados como residuos especiales, contienen sustancias altamente tóxicas como el argón y el mercurio. Es por eso que desde el año 2009, y de forma progresiva, diversas normativas medioambientales de la Comisión Europea han forzado el fin del uso de las bombillas incandescentes. Desde ayer, las empresas solo podrán vender la mercancía acumulada y las bombillas halógenas que no dispongan de una tecnología que permita su sustitución.

Ellas se van, pero la luz se queda a través del LED. Estos diodos emisores de luz se posicionan como la mejor alternativa y presentan numerosas ventajas. «Ofrecen la misma luz, o una superior, y consumen 85 veces menos», afirma la encargada de un comercio valenciano especializado en iluminación, quien admite recomendar siempre a sus clientes la compra de este tipo de bombillas. Su vida útil es más larga, alrededor de 20.000 horas de uso frente a las 4.000 horas de las bombillas tradicionales, y su consumo es menor, lo que contribuye a reducir el gasto en la factura de la luz. Tanto es así, que las estimaciones indican que en el año 2020 se habrán reducido 40.000 millones de kilovatios por hora, lo que equivale aproximadamente a la demanda de 11 millones de viviendas.

Con un promedio de ahorro del 60 % según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (Anfalum), estas lámparas LED emiten menos calor, además de proporcionar luz más uniforme y, sobre todo, son más sostenibles en términos medioambientales.

No obstante, la demanda por este tipo de producto aumentó considerablemente desde hace cinco años. «La gente viene con la bombilla halógena para cambiarla por una LED, está muy concienciada», afirma la encargada del comercio ya mencionada, que señala que las lámparas halógenas no superan el 5 % del producto disponible del establecimiento. Algo parecido le pasó hace cuatro años a Francisca Jiménez, que pasó de la bombilla tradicional al LED en toda su vivienda. «Las bombillas LED son más caras, pero el gasto se amortiza con rapidez», asegura. Para esta vecina de València lo más importante no es solo el ahorro económico, sino el «cuidado del medio ambiente». «Decidí cambiar las bombillas halógenas por lo contaminantes que son, ya que contienen mercurio», apunta.



¿Y ahora qué?

Dónde van a parar las bombillas halógenas desechadas y el impacto ambiental que puede acarrear son cuestiones que preocupan a diversas asociaciones ecologistas. Fuentes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural hacen hincapié en el riesgo que conlleva la destrucción de estas lámparas de halógeno. «El problema no es que se utilicen bombillas que contienen sustancias nocivas como el argón o el mercurio, sino cómo el medio va a volver a asumirlas, ya que es prácticamente imposible deshacer estas sustancias», concluyen.