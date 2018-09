Oltra: «Sánchez debe hacer algo tangible en financiación, y pronto»

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, asegura que aún no se puede evaluar al Gobierno de Pedro Sánchez porque hay que «ver cómo progresa» y hay que concederle los 100 días de gracia, pero espera ver «avances significativos y pronto» en materia de financiación. Oltra admite en una entrevista a Europa Press que tras la llegada del PSOE a Moncloa no esperaba que «a las primeras de cambio dijera que no se iba a abordar esta legislatura» la reforma de la financiación autonómica, aunque «después lo han rectificado, que siempre está bien, rectificar es de sabios». No obstante, advierte que «debe haber algo tangible y concreto y tiene que haberlo pronto» en financiación porque de lo contrario «no cumpliría con las expectativas» que suscitó el cambio de gobierno. «Los 100 días hay que dárselos a todo el mundo, pero ahora en septiembre hay que ver avances significativos en esta materia», reivindica.

La vicepresidenta del Consell recuerda que la valenciana es una comunidad infrafinanciada que pese a tener una renta per cápita 11 puntos por debajo de la media paga y eso supone «una sangría» y está «desangrando» las cuentas de la región, «rompiendo la igualdad entre ciudadanos». Por ello, considera que existe «un maltrato singular que reconoce todo el mundo, no hay ninguna que esté tan maltratada, luego la reparación tiene que ser singular».

Esa reparación singular no se ha dado, según Oltra, en el acuerdo entre el presidente Ximo Puig y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que llevó a votar sí al objetivo de déficit. «En un principio el anuncio levantaba unas expectativas que luego no se correspondían con la realidad, en dinero contante y sonante aquí no llega ni un euro que no llegue a otras comunidades», afirma la vicepresidenta.