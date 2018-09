Los interinos reclaman a Marzà que adjudique las plazas vacantes

Profesores interinos del cuerpo de maestros se han concentrado esta mañana a las puertas de la Conselleria de Educación para reclamar al conseller, Vicent Marzà, que cumpla su "compromiso" y adjudiquen "las vacantes necesarias" para que el colectivo afectado que se ha quedado si plaza este curso, pueda seguir trabajando.

Así lo ha explicado el responsable de Acción Sindical del STEPV, Marc Candela, quien ha incidido que unos doscientos docentes se han concentrado unas tres horas en la avenida de Campanar en València y algo más de un centenar en la plaza La Montañeta de Alicante, para protestar después de que unos 2.000 interinos del cuerpo de maestros se hayan quedado sin plaza este curso.

Candela ha explicado que se han juntado tres factores que han propiciado la falta de plazas: la oposición con 3.000 plazas; la posibilidad de repetición en el centro, lo que ha propiciado que quien no pudiera repetir se quedara fuera "si los de detrás, si podían repetir"; y la catalogación de un "un puñado de plazas con B.2 de inglés", por lo que en centros donde aún no tienen, "no han podido acceder a esas plazas".

"Esos tres factores juntos han hecho que cerca de unos 2.000 interinos del cuerpo de profesores de las tres provincias que trabajaron el año pasado, no hayan podido optar a plaza vacante", ha añadido Candela, quien ha incidido en que la protesta de este lunes es "continuación de la concentración del pasado 3 de agosto" tras quedar sin plaza "un buen número de interinos en las adjudicaciones de julio".

El representante sindical ha recordado que Marzà "ha estado diciendo durante todo el curso que las oposiciones no afectarían la continuación del trabajo de los interinos que no aprobaran las oposiciones, pero no ha sido así".

"Por eso le pedimos que la Conselleria cumpla con su compromiso y que adjudique la vacantes necesarias para que el colectivo afectado pueda seguir trabajando", ha concluido Candela.

Tras la concentración, el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, ha atendido a una delegación del STEPV y de la Coordinadora del Profesorado Interino (CPI) y se ha ratificado en el argumento de que el profesorado interino no ha solicitado todas las plazas del sistema, por lo que no les ha llegado y que los que tienen más de 3 años de antigüedad la hubieran obtenido.

Según un comunicado de ambas organizaciones, sus representantes han cuestionado esta afirmación, ya que "solo se hanofertado 1.827 vacantes y hay más docentes con más de 3 años de antigüedad en la bolsa del cuerpo de maetros".