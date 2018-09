El ministerio recluta al doble de auxiliares de idiomas pero no cubre las 1.218 solicitudes

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha reclutado un total de 672 auxiliares de idiomas extranjeros para que este curso potencien las destrezas orales del alumnado que estudia Francés, Italiano, Alemán y, sobre todo, Inglés, tanto en colegios como en institutos públicos de la Comunitat Valenciana.

Pese a que este curso la cifra prácticamente dobla al número total que finalmente llegó a los centros en 2017-18 (334), los 672 quedan lejos de los 1.218 que había solicitado la conselleria: 998 para todos los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria -objetivo del Consell desde hace dos cursos- más 220 para algunos institutos, ya que en total hay 357 centros de Secundaria.

Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, para la Comunitat Valenciana hay destinado un cupo de 72 auxiliares para Secundaria, de los que finalmente han aceptado su plaza 62. Estos -37 de Inglés, 15 de Francés, dos de Italiano y ocho de Alemán- son financiados por el ministerio y no se descarta que la cifra pueda aumentar. Por el momento, y según los datos actualizados la semana pasada, se cubre el 28,8 % de la demanda de la conselleria, que había propuesto al ministerio que 220 institutos acogieran auxiliares: 132 de Inglés, 13 de Alemán, 6 de Italiano y 82 de Francés.

Estos auxiliares, destinados a institutos de Secundaria y a CIPFP (centros integrados públicos de Formación Profesional), son financiados por el Gobierno central. Los adjudicados para los colegios, aunque no son subvencionados por el ministerio, también son seleccionados por este organismo, ya que la convocatoria depende de convenios bilaterales con otros países. En este caso, la Conselleria de Educación aporta las ayudas que los jóvenes extranjeros reciben en concepto de manutención y alojamiento.

La voluntad del departamento que dirige Vicent Marzà es garantizar que en cada colegio público el alumnado pueda conocer de primera mano cómo suena la lengua de William Shakespeare hablada por un nativo, sin necesidad de viajar, un coste que muchas familias no pueden permitirse. Por esto, por segundo curso consecutivo, la conselleria ha pedido al ministerio un total de 998 auxiliares de inglés. No obstante, pese a haber más que duplicado los auxiliares del curso pasado (300), en 2018-19 el ministerio ha adjudicado a la C. Valenciana 610, el 61 % de los casi mil solicitados.

Las elección final de los centros se realiza según la puntuación de la resolución, que valoraba diferentes características del centro, como el nivel de plurilingüismo adoptado. En los casos en los que el joven renuncie -el número es elevado- la plaza de ese colegio o instituto quedará, en principio, sin cubrir, aunque la conselleria intentará adjudicar uno nuevo en caso de que haya más candidatos.

Llegan este mes y en octubre

Según fuentes del Consell, aquellos auxiliares que ya participaron en el programa en 2017-18 se incorporarán a los mismos centros con el inicio de curso, en septiembre. El resto, llegarán a las escuelas e institutos a partir de octubre.

En total, en España se han reclutado a 6.611 jóvenes, de los que 676 financia el ministerio.

Estos nativos de diferentes idiomas y provenientes de hasta 26 países con los que el Gobierno mantiene convenios bilaterales son universitarios en su último año académico y graduados. Han de realizar labores de acompañamiento en las aulas durante cuatro días consecutivos a la semana y un total de 12 horas en los institutos y 16 en los colegios, de las que cuatro pueden ser en Infantil.

Su papel fundamental es dinamizar las clases y hacer que el alumnado se interese por la lengua extranjera; así, su rol consiste básicamente en dar un uso real a la lengua y la cultura de su país e invitar al alumnado a comparar ambas culturas.