El adelanto electoral vuelve a coger fuerza al defender Puig un calendario propio

El debate sobre el posible adelanto electoral en la Comunitat Valenciana sigue abierto. El primero que evita cerrarlo es el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el único que tiene la competencia para activar la maquinaria electoral. Lo relevante es que ayer Puig dio un paso más para que ese debate cobre fuerza.

El jefe del Consell aportó un nuevo matiz respecto a lo dicho hasta el momento. Ese matiz es que quiere que «más pronto que tarde» los valencianos tengan un calendario electoral propio y diferenciado del resto de autonomías, un proceso que les «singularice», ese es el término que utilizó, de forma que la Comunitat Valenciana pueda equipararse a la autonomías históricas.

«Los valencianos tenemos derecho a definir el futuro desde el punto de vista político, eso forma parte de la mayoría de edad del autogobierno», dijo el presidente preguntado tras un acto en València con el ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque.

Inquirido expresamente por la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas, Puig respondió: «Me gustaría que más pronto que tarde se singularizara nuestro proceso, que tiene que estar definido por el interés general en cada momento. En este tiempo la estabilidad ha sido fundamental, la honradez y el diálogo social han sido clave. Grandes bancos que estaban en otros sitios han venido aquí, la inversión extranjera está creciendo y también los salarios. Para mí es clave que lo que va bien no se perturbe», señaló después.

Estañ no ve adelanto tras reunirse

Las declaraciones en las que Puig abría un poco más la puerta a una convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas se produjeron apenas media hora después de que el secretario general de Podemos, Antonio Estañ, descartara esa posibilidad tras reunirse con el propio Puig en el Palau de la Generalitat.

Estañ aseguró después que por lo que Podemos conoce y lo hablado con el presidente el adelantó electoral no se va a producir en ningún caso esta legislatura porque no hay motivos políticos reales para hacerlo y porque al pacto del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) aún le queda mucho por hacer sobre todo en la agenda legislativa. En Podemos creen que el adelanto sí se hubiera producido en caso de gobernara aún el PP de Rajoy, pero no ahora con Pedro Sánchez en La Moncloa.

Estañ también señaló a este diario que está convencido de que no habrá adelanto electoral. «Otra cosa -aseguró el síndic de Podemos- es que pueda ser favorable que por motivos de visibilidad en el contexto político español y por ser la única autonomía histórica que no tiene un calendario electoral propio pueda ser positivo el adelanto y en eso Podemos puede estar de acuerdo, pero en esta legislatura no se dará en ningún caso», señaló taxativo.

Estañ explicó que en la reunión había quedado claro que no hay motivos para adelantar las elecciones y también en la coincidencia de todos los partidos en que una decisión de ese calibre debe tomarse con el máximo consenso posible de todos. En opinión de Estañ, Puig siempre quiere dejar claro que los valencianos «tenemos esa posibilidad de convocar las elecciones y de tener un calendario electoral propio y un momento podría ser la segunda legislatura del Botànic», vaticina.

Reunión de los socios del pacto

Durante la reunión, Puig y Estañ también acordaron (como había solicitado el líder podemita la pasada semana) iniciar los contactos para reunir a la comisión de seguimiento del Pacto del Botànic antes del debate de Política General, previsto para el próximo martes 11 de septiembre. «Podría ser por ejemplo el jueves» de esta semana, apuntó Estañ. En ella participarían las personas que componen la comisión, pero no los líderes de los partidos, él mismo además de Puig y Oltra.

Fuentes socialistas, partido que tiene esta vez la capacidad de convocar el encuentro dentro de un sistema rotatorio, señalaron ayer que no hay fecha aunque apuntaron la posibilidad de que se realice una primera cita para tratar cuestiones del debate de Política General y una posterior según el calendario de reuniones del pacto que ha venido reuniéndose con periodicidad anual.

Preguntado sobre si la propuesta de tasa turística va a seguir sobre la mesa, Estañ dijo que es algo que Podemos seguirá pidiendo porque es una «medida positiva, que ayuda al turismo y a los ayuntamientos», pero no será una línea roja en los presupuestos.