Estañ: "Muchas diferencias en el Botànic se van a acentuar"

Mide el verano según los libros que puede leer, esta vez solo uno y pequeño. Ayer se reunió con el presidente Puig y por la tarde visitó la redacción de Levante-EMV. Dice que su papel en el nuevo curso es que el Consell acelere asuntos pendientes aunque ve inevitable que los partidos se distancien.

¿Es inevitable que los partidos del Botànic se distancien?

Tiene una parte de inevitable, pero no deben forzarse los elementos de diferencia, que sí existen. Hay un consenso de mínimos que es el Botànic pero hay cuestiones como Puerto Mediterráneo o la tasa turística que generan controversia. Diferencias hay por sí mismas pero el momento de demostrar que el pacto está a prueba de bombas es ahora.

¿Aguantará el pacto hasta el día de las elecciones?

No lo sé pero lo fundamental es que se cumpla. Haremos lo posible para que en el centro del debate no estén las peleas del Consell sino el trabajo que queda por hacer. Lo fundamental no es que nos llevemos bien sino cumplir el pacto.

¿La pelea entre sus socios les ha quitado protagonismo?

En este mes lo que ha primado ha sido ese conflicto en el Consell, pero no se puede medir nuestro papel solo por este mes de agosto. A Podemos lo que le interesa es que esté en el debate la vivienda, la sanidad, el turismo, la dependencia y cuanto más se hable de eso más presente estará Podemos.

¿El Consell les teme menos ahora que cuando eran más exigentes con los presupuestos?

El año pasado hicimos un buen trabajo en los presupuestos y este año lo volveremos a hacer. El respeto se gana con el trabajo y no con lo gestual y provocando enfrentamientos estériles. Yo lo que detecto es que muchas diferencias se van a acentuar y nos costará más sentarlos a trabajar, pero nuestro objetivo siendo el mismo: criticar lo que haya que criticar y tensionar desde el punto del cumplimiento del pacto del Botànico. Por lo que hemos visto ahora en vez de primar las cuestiones que quedan por cumplir puede que se prime el enfrentamiento político entre partidos y eso lo queremos evitar.

¿La bronca permanente a quien beneficiará?

Si llegamos a niveles en los que podamos hablar de bronca, porque hasta ahora han habido conatos, pues se transmitiría la imagen de que no estamos en lo que los ciudadanos esperan de nosotros. No sé a quien beneficiaría pero perjudicaría a los valencianos.

No quería ser líder de Podemos y lo fue, no quería ser síndic y lo fue. ¿Será el candidato de Podemos a la Generalitat?

(Ríe). Yo estaré como he estado en esas dos ocasiones donde sea más útil para el partido. No puedo decir nada concreto. Mi papel tiene que ser el de conseguir la mejor candidatura posible para Podemos y en eso estoy trabajando, pero no hay nada confirmado. Necesitamos el mejor candidato y ahí entran muchos criterios, conocido por el partido sí, pero también tenemos que ser capaces de incluir a gente de la sociedad civil. Estamos abiertos a que pueda ser alguien de la sociedad civil.

¿El pacto autonómico con Compromís está descartado?

Sí. Para mí está descartado. Hemos insistido siempre en que cualquier confluencia tenía que trabajarse con tiempo. Era beneficioso para el cambio valenciano porque teníamos la posibilidad de ganar las elecciones y no tener los límites o inercias que desarrolla el PSPV, pero no hemos tenido respuesta.

¿El hiperliderazgo de Pablo Iglesias es un problema?

Creo que sí y lo pensamos todos, el primero Pablo Iglesias; ya tenemos una portavocía más coral y que seamos un partido mucho más enraizado en lo local. Él se ha ganado siempre su visibilidad y su liderazgo, pero necesitamos más 'Pablos Iglesias' autonómicos y en lo local. Estamos en el camino de enraizarnos más. A las municipales de 2019 ya iremos mayoritariamente con nuestra marca.