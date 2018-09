La Universidad Católica hará doctor honoris causa a Adolfo Suárez a título póstumo

El rector de la Universidad Católica de Valencia, José Manuel Pagás, y el cardenal arzobispo de Valencia y gran canciller de esta institución académica, Antonio Cañizares, han anunciado este martes que la UCV investirá, el próximo 15 de octubre, 'doctor honoris causa' a título póstumo al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez González.

Así lo han avanzado durante la apertura del nuevo curso académico, en un acto en el que han destacado la figura del que fuera jefe del Ejecutivo entre 1976 y 1981, en la Constitución Española, un documento que fue "fruto del trabajo de hombres y mujeres que durante Transición sacrificaron intereses personales y políticos en favor de un texto que nos ha permitido disfrutar del mayor tiempo de paz de nuestra historia", ha resaltado Pagás.

El cardenal Cañizares ha señalado que se trata de un "merecido homenaje" a una persona que "tanto hizo por las universidades católicas". "En el fondo, si existen hoy universidades católicas es por Adolfo Suárez y esa deuda debemos de pagarla", ha asegurado.

Un hombre "de concordia y libertad"

Además, ha resaltado que Suárez "fue el gran hombre de la concordia y de la unidad y eso en estos momentos donde la concordia se rompe, donde una memoria que no trae memoria de futuro y es un pasado cruel que se quiere resucitar... No, por ahí no", ha advertido. Según el cardenal, "Adolfo Suárez no fue por ahí, los hombres de la Transición no fueron por ahí. Fue un hombre de concordia y de libertad".

Así ha apostado por "la concordia, la libertad, la unidad, la esperanza de todos y para todos" y ha puntualizado que Adolfo Suárez "no era un hombre de partido, era un hombre de España y para todos los ciudadanos españoles, era para todos, me consta", ha concluido.