Dudas sobre la agenda de la comisión del Botànic

? El debate de política general de la semana próxima debe ser, para los socialistas, el asunto central de la reunión de la comisión de seguimiento del Pacte del Botànic que Podemos ha conseguido adelantar, ya que en un principio estaba prevista para finales de mes. El encuentro entre los representantes de los tres socios (PSPV, Compromís y Podemos) tendrá lugar mañana por la tarde, en principio, aunque no está cerrado. No obstante, en los planes de los socialistas no está abordar cuestiones más allá de las propuestas del debate de política general. El partido morado pretendía, sin embargo, ir más allá y poner encima de la mesa «objetivos comunes y prioridades de cada formación para el tramo final de legislatura». De entrada, descarta reproches por las últimas fricciones entre los socios.