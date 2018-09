La conselleria quiere regular el alquiler de la vivienda

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha planteado en la Comisión Bilateral de Seguimiento del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, "la necesidad de trabajar conjuntamente para mejorar y aumentar el parque público de vivienda y para crear un índice de precios de alquiler que pueda ser vinculante"

Esta Comisión se ha reunido esta mañana en València con la participación, por parte de Fomento, de la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, el director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martí, y el subdirector general de Políticas de Ayudas a la Vivienda, Anselmo Menéndez.

Además de la consellera también han asistido en representación de la Generalitat, el secretario autonómico, Lluis Ferrando, el director General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rafael Briet, la directora de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Laura Soto, y la directora del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), Begoña Serrano.

Tras la comisión, Salvador ha explicado que la conselleria "ya está trabajando en el precio de referencia de los alquileres privados de la Comunitat en áreas tensionadas muy vinculadas a València y a las grandes capitales de la Comunitat y que está establecido en la Ley de la Función Social de la Vivienda".

En este sentido ha señalado que "se trata de ver cómo han crecido los precios del alquiler y en base a ese informe de referencia poder empezar a trabajar con el ministerio la posibilidad de modificar el marco legal para que pudiera ser vinculante".

En cuanto al parque público de vivienda, la consellera ha destacado que "lamentablemente es insuficiente no solo para atender las necesidades de las personas más vulnerables sino también para que aquellas que aún no estando en estos límites, no pueden acceder a una vivienda digna y en condiciones".

Igualmente la consellera ha informado que en la Comisión se ha tratado la necesidad de eliminar la limitación a los municipios de 5.000 habitantes para la compra de VPO por parte de jóvenes.



Agilizar el Plan Estatal de Vivienda

En cuanto al Plan Estatal de Vivienda, se ha abordado mecanismos técnicos de funcionamiento para poder mejorarlo y agilizarlo. También la consellera ha valorado la rapidez con la que se ha firmado el convenio de colaboración con el ministerio, "sólo un mes después de la toma de posesión del ministro cuando llevábamos ocho meses esperando con el anterior ejecutivo del PP".

Asimismo, Salvador ha calificado la Comisión de muy positiva y ha subrayado el consenso y diálogo con Fomento, así como la creación de la Secretaria General de Vivienda que "demuestra el cambio de sensibilidad que ha habido en el Gobierno de España y que ha puesto la vivienda como una prioridad".

Por último ha apuntado que desde la conselleria "se seguirá trabajando para conseguir que la vivienda sea un derecho real en la Comunitat Valenciana y colaboraremos en todo lo que podamos con el Ministerio de Fomento, para que también se consiga para el resto de España".