Casi 300 cámaras vigilarán la Ciutat de la Justícia de València

Este domingo se cumplirá un año desde el incendio que dañó cuatro juzgados de la Ciutat de la Justícia de València, una noche en que ninguno de los sistemas preventivos de un edificio construido hace 15 años saltó a tiempo y en la que tuvo que ser un vecino quien llamase al 112 para que los bomberos apagasen las llamas. No hubo que lamentar males mayores, pero esto no maquillaba la necesidad de mejorar la seguridad en la sede del poder judicial en la Comunitat. Un año después, tras una inversión que supera los 3,3 millones de euros y algún retraso en los plazos, la Ciutat de la Justícia se encuentra a punto de inaugurar su nuevo sistema, que incluye un centro de control de seguridad (Cecon) totalmente renovado y ampliado, servidores centralizados y renovados y casi trescientas cámaras de seguridad repartidas por todo el complejo.

Más concretamente, serán 257 cámaras interiores «en perfecto estado de funcionamiento», según ha transmitido la Conselleria, y otras 20 cámaras tipo domo exteriores, de nueva instalación, que se manejarán por control remoto desde el Cecon. Todas ellas grabarán por movimiento. Por otra parte, los videograbadores con que se contaba, de una capacidad máxima de 80 gigabytes, se han sustituido por otros diez videogabradores cuyo almacenaje alcanza los 2 TB (2048 gigabytes).

Desde las seis pantallas de visualización instaladas en el Cecon los guardias civiles podrán controlar la totalidad de las cámaras de la Ciutat de la Justícia, así como las del resto de las sedes judiciales valencianas, que se integrarán progresivamente en el sistema. Según la Conselleria, en el plazo de tres semanas se habrá terminado de instalar y conectar el servicio interno de comunicaciones, y a finales de octubre ya se podría empezar a visualizar sedes. Las tres primeras serán las de Carlet, Paterna y Alzira.



Simulacros de emergencia

Uno de los puntos negros del anterior plan de seguridad de la Ciutat era, precisamente, que no se conocía ningún plan de ese tipo. Al menos, no uno planificado y examinado mediante un simulacro. Un yerro que no se repetirá en esta ocasión. Una vez la totalidad del nuevo sistema de seguridad esté instalado, antes del final de septiembre, la Ciutat de la Justícia prevé la realización de un simulacro técnico para testar la totalidad de los dispositivos de detección de incendios. Más tarde, en octubre, los equipos de autoprotección recibirán formación sobre actuaciones de emergencia en sesiones teórico-prácticas; cuando acaben las clases está programada la realización de un simulacro que examinará la implementación de todo el plan de seguridad y que levantará acta sobre las incidencias observadas para la propuesta de mejoras, si es el caso.