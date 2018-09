Kiev levanta el veto y volverá a inscribir a los bebés de gestación subrogada

Se ha levantado el veto. El consulado español en Kiev ha desbloqueado el procedimiento de inscripción del registro de bebés nacidos mediante vientre de alquiler. Así, se procederá a inscribir en el registro civil a los bebés nacidos de vientres de alquiler en Ucrania tras la pertinente reunión con las familias.

La agonía se acaba para las más de 20 familias españolas „dos de las cuales eran de la Comunitat Valenciana„ que tenían que permanecer en la capital ucraniana al no poder regresar con un pasaporte para los menores. El ministerio ha aclarado que los expedientes se resolverán uno a uno y que todas las opciones están abiertas según sea el caso.

Desde principios de verano, el consulado, alegando que se lo impide la ley de Protección de Datos, se negó a supervisar la obtención de muestras de ADN en el país para hacer la prueba. Materialmente, de esta forma dejaron sin pasaporte español y sin registrar a más de un veintena de bebés de padres biológicos españoles, que ayer recibieron las buenas nuevas como si les hubiera tocado la lotería.

Y es que la aplicación de la ley se hizo, además, «cambiando las reglas de juego a mitad», según explicó en su momento a Levante-EMV Marcos Jornet, presidente de la asociación pro gestación subrogada Son Nuestros Hijos. Ha sido esta asociación la que ha llevado a cabo la mediación ante el consulado de Kiev, con quienes han mantenido varias reuniones, para buscar una solución a estas parejas, entre las que se encuentran dos procedentes de Castelló.

Lo inesperado de la decisión del consulado de implantar en primer término el veto, que también se tomó en Georgia „otro de los países donde la maternidad subrogada es legal„ hacía temer a las asociaciones implicadas en el proceso, como Son Nuestros Hijos, que la decisión, que consideran «política» y ligada al cambio de Gobierno en España, se podría extender a otros países. En Kiev, al menos de momento, se ha levantado el veto. No obstante, según explicaba ayer Marcos Jornet, aún no conocen los plazos de registro y dotación del pasaporte para los bebés. «Las citas empiezan el lunes de la semana que viene», explica, «pero no conocemos nada más. No sabemos cuándo volverán».