Puig quiere para Alicante un candidato "que genere el máximo acuerdo posible"

Por ahora no hay nombres aunque al menos sí un perfil. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado hoy por buscar un alcaldable socialista para Alicante que sea "una persona moderna que interprete adecuadamente lo que es un interés general", para "acabar un poco con todos los episodios que en el pasado ha vivido esta ciudad".

El jefe del Consell, que ha participado en la escuela de verano que los socialistas valencianos han celebrado en Alicante, aludía así a la tumultuosa legislatura que ha vivido el PSOE en la capital alicantina, primero con el difícil tripartito liderado por Gabriel Echávarri y después con el proceso que acabó dejando la vara de mando al PP.

Así ha respondido Puig sobre el proceso de selección interno del candidato socialista a las elecciones municipales del próximo año, el cual, ha asegurado, "aún no" ha comenzado.Y ha afirmado que aspiran a que su candidato o candidata "sea una persona capaz de generar el máximo acuerdo posible con la sociedad alicantina", no sólo dentro del PSPV-PSOE.

"A mí lo que me preocupa es que consigamos una persona y un equipo que, de verdad, levante de una manera estable y para más tiempo lo que significa una propuesta de progreso para Alicante", ha remarcado, a la par que ha lamentado la marcha de Echávarri el pasado mes de abril. En opinión del presidente, Alicante es "una ciudad abierta y progresista que merece tener un gobierno estable en el ayuntamiento".

Puig también ha insistido en que, "a día de hoy", no tiene previsto programar un adelanto electoral, pero ha negado que descarte esa opción por completo. "El president tiene la potestad, según el Estatuto, de poder adelantar las elecciones y no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, dos o tres, por lo que no se trata de renunciar a una posibilidad que, además, significaría un hecho cualitativamente importante de singularidad para la Comunitat Valenciana", ha subrayado.