La superviviente del crimen de Paiporta no está protegida con ninguna orden de alejamiento

La Audiencia Provincial de València impuso a Mohamed Alimoussa 33 años de internamiento en un centro psiquiátrico por el asesinato de Carolina Planells e intentar matar a cuchilladas a la amiga de ésta cuando se disponían a cerrar el bar que regentaban en Paiporta. Pese a que en la misma sentencia se advertía de la «peligrosidad elevada» del asesino, declarado inimputable por una «patología mental de rango psicótico», no se adoptó en su día medida de alejamiento alguna hacia la joven que sobrevivió al ataque. Ahora, que como ya informó ayer en exclusiva Levante-EMV, el criminal ya goza de permisos de fin de semana, catalogados como «salidas terapéuticas familiares», esta ausencia de medidas de protección hacia la víctima no hace más que acrecentar el riesgo innecesario con el que convive nueve años después del crimen la superviviente.

Desde que tuvo conocimiento de los permisos del asesino de su amiga, Susana apenas sale de casa los fines de semana en los que el hombre que intentó acabar con su vida es recogido por un familiar en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Picassent para ir a Murcia, y si sale siempre lo hace acompañada. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que no tienen constancia de que haya tratado de ponerse en contacto con ella o que haya venido a València, pero como medida de prevención, y dado que el domicilio de la joven figuraba en la causa, ésta ha tenido que cambiar su lugar de residencia. «Ya no es solo por mí, es por mis hijos», confiesa la joven atemorizada.

Aunque no figura orden de protección alguna, dada la gravedad de los hechos ocurridos en enero de 2009, y que el propio asesino manifestó a los forenses que lo evaluaron en su día que «su misión está inacabada», la Guardia Civil de Paiporta es alertada cada fin de semana que Mohamed Alimoussa abandona el centro psiquiátrico.

Tanto la Guardia Civil como las patrullas de las policías locales de Paiporta y Picanya cuentan con una fotografía del procesado y sus antecedentes para actuar en caso de que éste sea visto en alguno de estos municipios. Las fuentes consultadas indicaron que no se le podría detener por quebrantamiento al no existir orden de alejamiento y que es más un forma de garantizar la seguridad y tranquilidad de la joven.

Por su parte, el letrado de la acusación particular, ejercida por José Antonio Prieto, está a la espera de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Alicante se pronuncie sobre la solicitud de revocación de los permisos para pedir, en caso de desestimarlo, una orden de alejamiento respecto de su cliente. «Nos oponemos a la concesión de cualquier tipo de salidas y permisos al condenado, solicitando que se dejen sin efecto las salidas terapéuticas con familia del mismo que han sido comunicadas a mi patrocinada al no contar con la preceptiva autorización del Tribunal», aclara el escrito presentado ante la Sección Segunda de la Audiencia de València que juzgó el caso.

Esta Sala se pronuncia anualmente sobre la conveniencia o no de mantener la medida de internamiento, ya que la sentencia estipula en su fallo que el acusado no podría salir a la calle sin la previa autorización de dicho Tribunal. Este mismo año ya ratificó mantener la medida de internamiento. No obstante, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Alicante no se opone a las salidas al considerarlas que son beneficiosas y terapéuticas para el interno.

El abogado de la víctima ha solicitado que en dicho caso tienen que ser los forenses expertos en psiquiatría del Instituto de Medicina Legal de València los capacitados para evaluar su estado mental actual y si ya no padece ningún tipo de trastorno que cumpla los años que le quedan en una prisión.