Humanidades mal pagadas

La vuelta al cole ya es una realidad para muchos estudiantes que en los próximos días -o algunos incluso esta misma semana- disfrutarán de sus primeras clases del curso. Alarmas, amistades, lugares... todo será nuevo para estos jóvenes, muchos de los cuales inician por primera vez un año universitario o un grado superior, etapas que suponen adentrarse en el último paso antes de afrontar por completo el mercado laboral.



La vocación, las futuras salidas o los gustos pueden ser algunas de las claves para entender las elecciones escogidas por cada uno. Sin embargo, el nivel de estudios y la línea de los mismos va más allá, influyendo en un aspecto que va variando considerablemente durante toda la vida: el del salario a percibir.



El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA acaban de publicar un informe, en base a la última Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística, (INE), en el que dejan constancia de que el salario bruto medio de una persona que había completado como máximo los estudios de enseñanza secundaria obligatoria (ESO) ascendían hasta los 17.772 euros anuales, cifra muy inferior a la de los graduados en Formación Profesional Superior (24.485 euros), diplomados universitarios (27.893 euros) o los licenciados (35.291 euros).















La crisis cambia el ciclo

Asimismo, estas diferencias salariales no son uniformes, sino que se van incrementando con el paso de la vida laboral. A los 55 años, momento en el que se alcanza el mayor nivel de ingresos, un licenciado puede multiplicar por 2,3 el de un graduado en ESO, mientras que un diplomado y un graduado en FP multiplicarían por 1,8 y 1,5, respectivamente este salario del poseedor de estudios secundarios obligatorios. Pese a estos datos, tener un título universitario no garantiza tener el máximo salario posible dentro del nivel de estudios superiores. La rama elegida para dedicarse profesionalmente también puede marcar una gran diferencia en el aspecto económico que se perciba en el momento de máximo beneficio. Así, a los 55 años, una persona que haya estudiado una carrera englobada dentro de las llamadas Ciencias de la Salud obtendrá de media un salario de 41.242 euros anuales, lo que supone ganar un 28 % más que un titulado en Humanidades cuyos honorarios ascenderán de media hasta los 32.273 euros.Por su parte, los graduados superiores en Ciencias Experimentales; Ingeniería y Arquitectura, y Ciencias Sociales, también superan con un 24 %, 9 % y 6 %, respectivamente, el salario medio de un ciudadano cuya enseñanza elegida haya sido la de Humanidades.No obstante, al comprobar la situación que los salarios han vivido en España en los últimos años se puede ver que no ha sido lineal. Antes de la crisis económica, en concreto entre 2006 y 2008, los salarios de aquellas personas que tenían estudios superiores vieron como sus sueldos se incrementaban de media un 7,5 %, siendo las Ciencias Experimentales y las Ciencias de la Salud la punta de lanza de este crecimiento salarial con un 10,9 % y un 9,9 % más, respectivamente.La llegada de la recesión, sin embargo, transformó todo este panorama económico, produciéndose una bajada media del 4,7 % entre los ingresos que recibía el colectivo con estudios superiores. Entre ellos, los titulados en Ciencias Experimentales y Artes y Humanidades vieron cómo el nuevo paradigma les afectaba especialmente, ya que entre 2008 y 2016 perdieron un 9 % de la retribución que recibían, todo ello acompañado de un momento en el que se perdieron cerca de 3,5 millones de empleos en España.Este hecho, el de un mayor desempleo entre la población, también ha tenido un impacto en el tipo de trabajo que los ciudadanos han desarrollado en los últimos años. Como muestra la Encuesta de Población Activa con Salarios del INE publicada en 2016, los titulados han visto cómo sus salarios se resentían de media hasta un 41,4 % al tener que recurrir a empleos con menor cualificación y salarios si se compara con los que podrían desarrollar si se tuviera en cuenta su preparación universitaria.Entre estos ciudadanos infravalorados, son los titulados en Ciencias de la Salud los que experimentan una mayor variación negativa en su sueldo en la actualidad, ya que estos bajan un 54,8 %. A ellos, les siguen los que se decantaron por estudiar Ciencias Experimentales (43,1 %), Artes y Humanidades (42,1 %) y Ciencias Sociales (41,8 %).