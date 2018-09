Celso Recio Esteban, un hombre de principios

Con Celso Recio se está yendo, lentamente, una época donde la educación y la cortesía eran una forma de vida. Él la practicaba con la naturalidad de la persona que no solamente vive de una apariencia social; escuchaba con interés a todos aquellos que le comunicaban sus opiniones y si discrepaba lo hacía con respeto, pero con convicciones muy propias. Era de origen aragonés y Gracián decía de ellos que eran «gente buena, sin mentira, doblez ni embeleco. Fuertes, discretos, reflexivos y sufridos». En Celso se podía apreciar una imaginación penetrante y un juicio sólido, no carente de vivacidad y humor. Estaba orgulloso de la historia de su tierra: del Reino de Aragón. Había nacido en Villafeliche el 9 de julio de 1927. A los 14 años se traslada a València con su familia donde su padre funda Manufacturas Recio.

Continúa sus estudios en el colegio de los Jesuitas de esta misma ciudad. Comienza ingeniería textil, pero al fallecer su padre se ve obligado a dejar los estudios y hacerse cargo de la empresa familiar Manufacturas Recio. En momentos difíciles de la empresa, defendió a sus empleados hasta el punto de venderla con la condición que no se despidiera a ningún trabajador.

En 1972 fue nombrado director de la feria textil, cargo que ejerció durante algunos años. Empezó a viajar muy joven como delegado de exportación de comercio (Johanesburgo, Suecia, costa este EE UU, Canadá?). En uno de sus viajes a San Francisco, en 1968, gran aficionado a la fotografía, tuvo la ocasión de fotografiar a Robert Kennedy. Al día siguiente, la delegación se traslada a Los Angeles y al llegar al aeropuerto se encuentra con un gran revuelo por el asesinato del senador en esa ciudad?

Hombre culto, era gran lector, aficionado al arte y a los viajes; los hacía observando el mundo y estudiando la historia de las ciudades o países que visitaba. Coleccionaba monedas, sellos, fósiles y bastones, lo que mostraba su afición por la huella del tiempo. En los años 70, junto con José Luis Sánchez, forma parte de la junta que ayuda al Hermano Alfonso a fundar la ONG Casa Grande. Era curiosa su generosidad anónima, que se implicaba por doquier.

Un silencio ondulado abrazaba el misterio del adiós. En salmo que leyó su nieto se le reconocía: «Jehová. ¿Quién habitará tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo?».



Lágrimas

Los sentimientos son muy privados ante el preludio de otra vida. Junto a su mujer Paparo Ballester Peirats, cuyas lágrimas eran inmensas sombras de lágrimas, estaban sus hijas Patricia, Inés y su hijo Celso. Sus nietos Diego, Patricia, Sofía, la pena grabada en sus jóvenes rostros y con ellos sus yernos; Victor Viladomiu Sans, Mauro Gómez Meliá y el hermano de Paparo, Raf. Toda su gran familia y amistades arropaban el dolor de esa transición de la vida.

Una amiga, mirando apenada la enlutada figura de Paparo, comentó: «Ha perdido su pareja, su amor, su amigo y su costumbre, debe ser muy duro?».

Celso era un hombre de fé, consecuente con sus creencias. Y dice Machado: «Yo he de hacerte, mi Dios, cual tú me hiciste, / y para darte el alma que me diste en mí te he de crear. Que el puro río/ de caridad que fluye eternamente, / fluya en mi corazón. ¡Seca, Dios mío,/ de una fe sin amor la turbia fuente!».