La gota fría que desde el viernes amenaza a la provincia de Valencia sin llegar a descargar salvo en determinados puntos como ayer en Xàtiva, el viernes en Almussafes o ayer parcialmente en la capital del Turia, sigue acechando el territorio, según advierte la predicción del tiempo elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que continúa anunciando lluvias que pueden ser localmente fuertes. Aunque esta mañana ha llovido sobre la ciudad de València, la mayor parte de las precipitaciones ha caído en el mar.



El frente de lluvias ha dejado, durante las últimas cuatro horas, 36,2 litros por metro cuadrado en la localidad valenciana de Riola. En otros municipios como Xeraco o Benigànim, las precipitaciones han dejado 34 y 32 litros por metro cuadrado, respectivamente. Por último, en València han caído 4 litros, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.





Imágenes radar de las 3 últimas horas. Precipitaciones en el litoral de la provincia de Valencia, en general de intensidad moderada, puntualmente han tenido intensidad fuerte pic.twitter.com/OrY7eyTdkt — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 10 de septiembre de 2018

En concreto, para hoy pronostica "cielos nubosos con", que pueden ser " muy fuertes en el litoral durante la primera mitad del día". Las máximas irán "en descenso en el interior", mientras que en la costa no experimentarán cambios.se esperan algunos chubascos aislados pero de escasa intensidad. Durante la próxima madrugada se esperan chubascos de mayor importancia en la ciudad que se podrían prolongar a primeras horas de la mañana del martes. En esa jornada, la probabilidad de tormenta será del 70 % durante la mañana y del 85 por la tarde, mientras que la de que se registren chubascos serán aún mayores.Para, la situación no variará mucho. La Aemet ha activado la(la de hoy ya se ha dado por finalizada) a lo largo de toda la jornada por riesgo de lluvias de hasta. En líneas generales, se esperan "cielos nubosos con chubascos y tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes".el riesgo de lluvias y tormentas estarádesde la próxima madrugada, con, cuando más probabilidad habrá de que se registren. No obstante, la Aemet cree que, a pesar de la alerta por precipitaciones, no caerán importantes cantidades sobre la capital del Turia. Aún así, recuerda quey que los chubascos pueden ser intensos a nivel local.