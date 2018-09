Dimite Carmen Montón, "la ministra roja" de Pedro Sánchez

Aunque no ha dejado de insistir en lo «injusto» que le parecía, a Carmen Montón, (Burjassot, 1976), no le ha quedado más remedio que dimitir como ministra de Sanidad. Las explicaciones dadas para disipar las dudas sobre el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos no han servido de mucho y, tras unas horas en la cuerda floja, Montón ha sido la segunda ministra del gobierno de Sánchez -tras el también valenciano Màxim Huerta- en salir poco después de conocerse que Montón plagió párrafos enteros de su Trabajo Final de Máster. Un hecho que se produce poco después de que el propio Pedro Sánchez la respaldara públicamente.

Poco más de tres meses le ha durado a la exconsellera valenciana de Sanidad su aventura madrileña en la que pretendía reeditar los hitos que le valieron el reconocimiento de Pedro Sánchez. Además, con un hilo temporal calcado: primero devolver la universalidad a la atención sanitaria para, después, abordar el problema del copago farmacéutico. Así lo hizo ya en el Pacte del Botànic (mostrándose a las claras en contra de la política sanitaria de Rajoy) y así había empezado ya a hacerlo en el Gobierno de Sánchez.

En estos tres meses y, tal como prometió, a Montón le ha dado tiempo a cumplir con la primera parte: la aprobación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, que devuelve la coletilla de «universal» a la sanidad española enmendando el cicatero decreto de 2012 de Mariano Rajoy que dejaba fuera de la atención sanitaria a lo sinpapeles esgrimiendo cuestiones económicas. El decreto, ahora de ámbito nacional, bebía de la norma valenciana (tumbada por anticonstitucional) que ya en 2015 mantenía que nadie debía de ser excluido a las puertas de un centro de salud por motivo de su situación administrativa.

Este decreto, que aún se debe desarrollar, será el único «legado» de una ministra a la que le ha faltado tiempo para dar el segundo paso que ya tenía anunciado: derogar también los porcentajes de copago farmacéutico que se impusieron en su día y que también puenteó Montón en la C. Valenciana gracias a la aprobación anual de un paquete de ayudas económicas para diferentes colectivos en riesgos de exclusión que se han ido ampliando.

Con la marcha de la valenciana del ministerio quedará la incógnita de si habría sido capaz de mantener la hoja de ruta valenciana al completo desde su despacho del Paseo del Prado. Esta pasaría, inexcusablemente, por iniciar un proceso tal como el valenciano para fortalecer la sanidad pública en detrimento de la privada y reducir las colaboraciones al mínimo.

Porque, más allá de enmedar las leyes de universalidad sanitaria y del copago, la verdadera impronta de Montón en sus tres años en València ha sido enterrar el conocido «modelo Alzira» de colaboración con la sanidad privada o, al menos, poner la base para ello. La ocasión la pintaban calva ya que el 31 de marzo de este año acababa el contrato suscrito en su día con Ribera Salud que venía gestionando desde hacía casi 20 años el departamento de salud de la Ribera. Montón, adelantándose 6 meses a lo establecido anunció que no habría prórroga del contrato abriendo 18 meses de guerra total con la empresa que ahora mantiene el control del área de Torrevieja, Vinalopó y gestiona junto a DKV el departamento de Dénia, que el presidente Ximo Puig sigue queriendo revertir antes de agotar la legislatura.

Mismo camino ha sufrido el contrato de las resonancias que también acaba a finales de año y no se va a renovar en favor de que el servicio vuelva «a lo público», según lo dictado por Montón en su día y que se encargará de ejecutar su sucesora en el puesto, Ana Barceló.