PP y PSPV planean una moción de censura contra Gil

La petición de prisión para el alcalde de Torres Torres, Rafa Gil, acusado de varios delitos, ha provocado la reacción de sus compañeros de corporación, quienes piden la dimisión del mandatario por considerar que «no puede continuar ni un minuto más al frente de este ayuntamiento», avanzaban desde la coalición de Compromís en la comarca del Camp de Morvedre.

Los más decididos en tomar medidas y dar un paso al frente han sido los ediles del Grupo Popular, quienes están barajando la presentación de una moción de censura si Gil no dimite cuanto antes. Así lo avanzaba el portavoz del PP en el ayuntamiento y exalcalde, Alfonso Guillem, quien anunciaba una reunión urgente con su partido para tratar este asunto.

Sin embargo, esta posibilidad que sería la tercera vez que se pone encima de la mesa en este mandato político, no es viable si el PP no cuenta con el apoyo del único concejal del PSPV, Vicente Cabo, o el de Compromís, una opción esta última bastante inviable dadas las malas relaciones entre populares y nacionalistas.

En cambio, Cabo (PSPV) no ha cerrado la puerta a ninguna opción y ha asegurado en declaraciones a Levante-EMV que «sí, apoyaré una moción de censura», e incluso está dispuesto a renunciar a encabezarla él, una condición, su candidatura, que puso anteriormente para pactar con los populares. «En estos momentos, no tengo ninguna aspiración de ser alcalde. Lo que hay que hacer ahora es mirar por el pueblo de Torres Torres cuya imagen se está viendo perjudicada por las informaciones que están saliendo en los medios de comunicación sobre su alcalde. Rafa no puede continuar y en esto debemos estar todos de acuerdo». Por eso, el edil socialista hace un llamamiento a Compromís para que secunde una moción de censura y ésta pueda ser aprobada por todos. «Me gustaría que hubiera unanimidad, creo que es un tema de responsabilidad», afirmaba Cabo.

Desde Compromís aseguran que deben reunirse para abordar el tema, aunque dejan claro que «es el PSPV el que tiene que resolver esta situación», alegando que ellos lo han intentado en otras ocasiones y no han tenido apoyo de nadie de la corporación, refiriéndose a los populares y al edil socialista, que «siempre ha preferido apoyar al PP que a nosotros», explicaban.

Lo cierto es que Gil, pese a estar en minoría y en el grupo de los No Adscritos, tras su expulsión del PSPV después de su detención, sigue fuerte frente a la alcaldía de Torres Torres con el apoyo de unos y de otros para las cuestiones trascendentes como lo son los presupuestos, que salieron adelante con los votos a favor de socialistas y populares.

Gil mantiene que hay que separar sus problemas con la Justicia de la gestión municipal y siempre sostiene que con él al frente del ayuntamiento se «han hecho grandes e importantes cosas en Torres Torres» .