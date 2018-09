Arrestados tres menores del centro de Buñol por abusos sexuales a dos niñas

Un nuevo caso de delito sexual protagonizado por unos menores del centro de recepción de Buñol. En esta ocasión los hechos se produjeron fuera de las instalaciones, y al igual que el último caso de abusos sexuales detectado hace un par de semanas, las víctimas son menores ajenas al centro. Tres adolescentes de origen marroquí fueron detenidos por la Guardia Civil en relación a lo ocurrido, aunque solo dos de ellos pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores, al tener el tercero menos de 14 años y ser inimputable penalmente.

Por el momento la Fiscalía no ha adoptado ninguna medida cautelar ni de internamiento en régimen cerrado con los dos arrestados, de 16 y 17 años. Según las fuentes consultadas, pese a la gravedad de los hechos no se trató de una agresión sexual sino de unos abusos sexuales ya que éstos presuntamente realizaron tocamientos a dos niñas que estaban en un parque de la localidad. Del mismo modo se ha tenido en cuenta que carecen de antecedentes pero se va a estar pendiente de su comportamiento en el centro de Buñol por si vuelven a reincidir o se muestran violentos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado cuando dos chicas menores de edad se encontraban en unos columpios de un parque del municipio de Buñol. Al parecer, un grupo de tres ´menas´ (menores extranjeros no acompañados), que se encuentran acogidos en el centro de recepción de esa localidad, se acercaron a ellas y tras entablar una conversación comenzaron a realizarles tocamientos. Las víctimas salieron inmediatamente corriendo a pedir ayuda.

Esa misma noche los padres de las menores denunciaron los hechos ante la Guardia Civil y gracias a los datos y descripción facilitados se pudo identificar a los presuntos agresores. Dos de ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, donde se les tomó declaración y se acordó su libertad a la espera de ver cómo evolucionan las investigaciones.

El malestar entre los vecinos del municipio no se hizo esperar nada más conocer que el juez los había puesto en libertad y que seguían en el centro de menores de Buñol. «Hasta que no violen y causen un daño irreparable no van a poner remedio», criticaba a través de una red social una vecina.

Los incidentes en el centro de Buñol, cuyas deficiencias y sobreocupación ya fue denunciada por la Fiscalía de Menores en un exhaustivo informe hace un año, no han dejado de repetirse a lo largo de estos últimos meses. La semana pasada sin ir más lejos una reyerta iniciada por una cuestión banal -negarle el postre a un menor conflictivo- acabó con dos educadores heridos.