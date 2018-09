La dimisión de la política valenciana traslada la presión a Casado

La dimisión de la ministra de Sanidad, la valenciana Carmen Montón, por las sospechas de irregularidades sobre su máster obtenido hace diez años en un instituto creado dentro de la Universidad Juan Carlos I de Madrid y en el que lo obtuvieron también la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el presidente del PP, Pablo Casado, ha puesto toda la presión en este último, elegido líder de los populares el pasado mes de julio y el único de los tres que aún no ha caído.

Casado también tiene su máster bajo sospecha y está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si lo imputa o no como posible beneficiario de lo que tiene todos los visos de ser una trama que daba facilidades para que políticos con proyección pudieran obtener títulos, lo que a su vez daba más prestigio al postgrado que el instituto de Enrique Álvarez Conde, ahora imputado, había puesto en marcha en aquella universidad.

Sánchez pierde una «amiga»

La caída de Montón apenas cien días después de su nombramiento no debió ser fácil para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ayer definió a la exconsellera como una «amiga» y admitió que había tenido «un día complicado en lo personal», según recoge Efe. Sánchez añadió que el Gobierno eligió el «camino de la ejemplaridad mientras que a otros les cuesta», señalando a la bancada del PP, lo que pone la presión en Casado.

Pero los populares valencianos defendieron ayer que el caso de Casado y de Montón son diferentes. La secretaria general, Eva Ortiz, sostiene que no son situaciones equiparables porque Montón había conseguido el máster con plagio mientras Casado públicamente y en multitud de ocasiones ha dado explicaciones. La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, tiene la misma percepción: «El presidente popular no mintió y sí hizo su trabajo final de máster mientras Montón lo plagió, por eso la única solución que le quedaba a Montón era la dimisión», sostiene Bonig. «Casado no mintió y Montón sí», resumió.

Mientras, la portavoz de Ciudadanos en las Corts, Mari Carmen Sánchez, considera que la dimisión era «la única salida medio decente que le quedaba» a Montón y considera que el presidente del PP, Pablo Casado, debería dar las explicaciones adecuadas y, ante la más mínima duda de opacidad en su trabajo fin de máster, presentar también su dimisión.

Mientras, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, dijo en las Corts que Montón ha tenido la «dignidad» de dimitir e instó a Casado a hacer lo mismo. Por su parte, el síndic de Podemos, Antonio Estañ, valoró que la salida de Montón es lógica y de sentido común porque ese es el nivel de exigencia que debe tener cualquier cargo público. El socialista Manolo Mata añadió que el gesto de dignidad y generosidad honra a Montón e instó al líder del PP a seguir su camino.