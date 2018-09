La concertada pide a Marzà que sus docentes también cobren las bajas laborales

La Federación de Sindicatos Independientes de España (FSIE), el sindicato mayoritario de la enseñanza concertada en la Comunitat Valenciana, insta a la Conselleria a garantizar «igualdad de trato» y ampliar a los docentes de la escuela concertada la decisión de pagar la nómina íntegra a los profesionales que estén de baja por incapacidad temporal. «Exigimos la misma dignidad para los profesores de los 420 centros que imparten una educación concertada», apuntan.

Como publicó ayer Levante-EMV, todo el personal docente de la Conselleria de Educación, desde el 17 de julio ya no pierde parte de su sueldo ante una baja por incapacidad temporal. Tras la derogación del artículo 6 del decreto ley autonómico de 2012, que el pleno del Consell efectuó en julio, el profesorado de baja por enfermedad común o accidente no laboral ha dejado de ver recortadas el 50 % de sus retribuciones durante los tres primeros días y el 25 % desde el cuarto día hasta el vigésimo. Como explica el conseller Vicent Marzà, no era «de recibo que los trabajadores que caen enfermos deban pagar por ello», por lo que lo consideraba «un ataque no solo a su capacidad económica, sino también a su dignidad».

Al respecto, FSIE ha defendido que la Conselleria «no puede discriminar por cuestiones de salud, la administración tiene que velar en igual medida por el estado físico de los profesores, trabajen en el centro que trabajen. El sindicato afirma que los 15.000 profesionales de los centros concertados «causan baja médica al igual que los de la escuela pública" y "no defender la equidad" en esta materia es «dar inmunidad a unos profesionales y desventajas a otros».

Por su parte, la Conselleria de Educación apunta que el decreto del PP que impedía que los docentes cobraran toda la nómina durante la baja «es para docentes funcionarios de carrera e interinos», es decir, una medida solo dirigida al sector público. Además, las mismas fuentes apuntan que las condiciones laborales en la concertada «dependen siempre de los acuerdos con las empresas educativas concertadas» y que «cualquier medida que se adopta en la pública puede tratarse en posibles acuerdos».

Asimismo, recuerdan que gracias a estos acuerdos, los docentes de la concertada tienen «más semanas de baja paternal y cobran julio y agosto».