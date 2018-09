La UCH-CEU suprime dos titulaciones de máster que ya no impartía

La Universidad Cardenal Herrera-CEU ha solicitado autorización para suprimir las enseñanzas universitarias oficiales de dos másteres: el máster universitario en Asesoría Fiscal de Empresas y el de Gestión de Seguridad de la Información. Fuentes de la universidad explican que se trata de titulaciones «que no se han llegado a implantar, o bien sus contenidos han pasado a formar parte de otros títulos posteriores y ya no se imparten desde hace varios años». Asimismo, apuntan que la publicación de este hecho en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (Dogv) de ayer, es un «trámite administrativo» para que se eliminen del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del ministerio y no se active el proceso de acreditación.

El Consejo de Gobierno y el Patronato de la UCH-CEU pidió la supresión de estos estudios en 2017 y el Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior fue informado el pasado mes de julio.