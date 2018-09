El director del Instituto de Tráfico de la UV recibe el «anti» Nobel de la Paz

«Una gran alegría» la que se ha llevado Francisco Alonso, director del Instituto universitario de tráfico y seguridad vial de la Universitat de Valencia, y su grupo de investigación, al recibir el Ig Nobel de la Paz, la parodia estadounidense del Premio Nobel por su estudio sobre los gritos e insultos mientras conducimos.

Alonso afirma que «nosotros no nos presentamos al premio, sino que este fue escogido por la organización, lo cual demuestra que los resultados de nuestras investigaciones se leen en muchas partes del mundo».

El investigador confiesa a Levante-EMV que lo que más le ha sorprendido al realizar este estudio es «el gran porcentaje de gente que reconoce que grita e insulta cuando conduce. En este sentido concretamente encontramos entre otros hallazgos que la conducta de gritar e insultar es realizada por un porcentaje muy importante de la muestra, representativa de la población de conductores españoles: algunas veces gritan e insultan el 26,4 %,; un 5 % lo hace más asiduamente; y un 2,2 % lo hace siempre».

El investigador advierte, además, que esto repercute de manera directa en los accidentes de tráfico. «Concretamente los resultados que se presentan en el artículo científico por el que se nos ha dado el premio tiene su fundamentación en el demostrado científicamente hecho de que se han encontrado vínculos entre la agresión y las dificultades para contener la ira y la hostilidad hacia los demás, y la tendencia a correr riesgos al volante, cometiendo ofensas y accidentes de tráfico. En general, el aumento de la agresividad y la hostilidad lleva a un mayor número de delitos y accidentes de tráfico y un mayor riesgo de recurrencia posterior. Además este fenómeno afecta a la movilidad ya que sin duda la empeora», asevera.

El propio Francisco Alonso cree que este premio repercutirá de manera positiva en su carrera. «Sin duda alguna, ya lo ha hecho. Sobre todo en el plano internacional. Fíjese usted que me han entrevistado medios de comunicación de muchos países, incluidos Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Italia, etc. Además también ha atraído la atención de otros colegas investigadores, así como de profesionales hacia los resultados de nuestros estudios, que no son pocos, y que como trataba de decir anteriormente queremos que tengan la mayor utilidad práctica posible».