Denuncian ante el consejo oficial a 56 médicos de Valencia por ofrecer pseudoterapias

Terapia con imanes para tratar el cáncer; estimular ciertos puntos de las orejas para «detener» el avance de la esclerosis múltiple o tratamientos con vitamina C para atacar el autismo y, por supuesto, homeopatías. Son algunas de las prácticas de terapias pseudocientíficas -por no contar con aval científico que las respalde- que, hoy por hoy, ofrecen en sus consultas privadas más de medio centenar de médicos de la provincia de Valencia.

Contra ellos y sus prácticas, la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP) ha presentado una queja formal y que se aplique el código deontológico de los médicos, lo que podría derivar en la aplicación de sanciones. La organización, que está presentando batalla para intentar erradicar este tipo de prácticas en el ámbito médico, acaba de presentar la queja (documentada por cada uno de los galenos) ante el Colegio Oficial de Médicos de Alicante que actualmente es responsable del Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de las tres provincias.

«Esperamos que el consejo autonómico cumpla su función porque se está incumpliendo el código deontológico abiertamente», explica Fernando Cervera, biólogo y vocal de la junta directiva de la asociación APETP. Es la segunda vez que la organización se queja oficialmente del ejercicio de estos galenos ya que la denuncia que presentaron en su día ante el Colegio Oficial de Médicos de València se resolvió sin sanciones al no haberse encontrado «falta alguna al Código Deontológico».

Cabe recordar que el colegio oficial de València es uno de los pocos en los que todavía hay una sección de medicina integrativa que tiene por objetivo la «difusión de la homeopatía, acupuntura y medicina naturista» y que tiene como presidente a Rafael Torres, presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas.

«Nos contestaron que no había falta contra la deontología de los médicos y que ello n o podían determinar la validez científica de estas terapias. Sí lo ha hecho la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Esperemos que ahora el consejo autonómico sí los escuche a ellos», asegura Cervera. El vocal de la asociación se refiere al informe evacuado por la Comisión de Deontología de la organización médica colegial que, ante las quejas de la APETP se posicionó asegurando que eran contrarias a la deontología médica las prácticas inspiradas en el «charlatanismo» y las «carentes de base científica y que prometen a los enfermos la curación y los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados que se proponen como eficaces», aunque sí era correcto el uso de procedimientos «no validados científicamente» siempre y cuando no se provocara daño al enfermo y no fueran «excusa par abandonar o no iniciar la práctica médica científica».

La asociación ha presentado una denuncia similar al colegio oficial de médicos de Madrid incluyendo las prácticas sin base científica que ofrecen otros seis galenos de la provincia.