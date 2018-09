Manises: 180 pasajeros llevan 2 horas y media en un avión que no puede despegar

Se ha autorizado a tres personas a bajar bajo su responsabilidad y porque no se encontraban bien

Los pasajeros del vuelo de Ryanair de València a Sevilla, FR2207, muestran su indignación en estos momentos ya que «unas maniobras militares» han provocado que lleven desde las 14 horas aproximadamente, cuando embarcó el pasaje, sentados en sus bucatas del avión y sin despegar. El nerviosismo y la indignación crece entre los 180 pasajeros que solo han recibido como versión oficial que unas maniobras militares han obligado a retrasar su viaje que estaba programado a las 14,30 horas.

Son las 16,28 horas y los viajeros siguen sentados en sus asientos y sin poder volar. «Nos han dicho que hasta las 17,30 horas no podremos partir y en realidad no sabemos lo que pasa,además hemos visto llorar a dos azafatas y eso no nos tranquiliza en absoluto·», afirmaba uno de los pasajeros a Levante-EMV.