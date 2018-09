Los funcionarios podrán ir a tutorías escolares y reducir jornada a los 60 años

El personal empleado público de la Administración de la Generalitat (alrededor de 15.000 personas) podrá disfrutar de mejores condiciones laborales cuando salga adelante el nuevo decreto elaborado por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para sustituir al actual, vigente desde hace doce años. La futura regulación, en fase ahora de alegaciones, incluye una serie de medidas novedosas como son los permisos para asistir a las tutorías escolares sin que ello suponga descuento en la nómina. Un amplio paquete dentro del paraguas de la conciliación y las medidas relacionadas con la igualdad de género.

Aunque buena parte del decreto se dedica a regularizar cuestiones que ya estaban en marcha (como la ampliación a seis semanas del permiso de paternidad), hay propuestas inéditas, como la ampliación del colectivo susceptible de solicitar reducciones de jornada. Así, junto a la guarda legal de menores de 12 años o cuidado de familiares dependientes o enfermos; la Conselleria de Justicia abre la puerta a que el personal público «al que le falte menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa» pueda reducir su horario laboral. La reducción supondrá la disminución proporcional de retribuciones. El decreto especifica que la reducción de jornada se podrá acumular en días completos sin que esta acumulación pueda superar los seis meses seguidos y«siempre que resulte compatible con el funcionamiento correcto de los servicios». La posibilidad de reducir jornada a mayores de 60 años no estaba previsto en el decreto de 2006.

Cabe recordar que la Generalitat cuenta con una plantilla muy envejecida. Más del 60% tiene más de 50 años y el 13% más de 60, según el informe sobre recursos humanos aprobado por la conselleria a finales de 2016. Así más de dos mil funcionarios y funcionarias podrían beneficiarse ya de esta medida, si bien está por ver su alcance. Cabe recordar que todas las conselleries se quejan de forma reiterada de falta de manos para sacar adelante sus proyectos.

La reducción de jornada para los empleados de mayor fue una de las peticiones de la FSP-UGT. Viene a compensar de alguna manera la negativa de la titular de Justicia y Administraciones Públicas respecto a la jornada laboral de 35 horas, un clásico en la reivindicación sindical. El borrador en el que está trabajando la conselleria reproduce la jornada de 37 horas y 45 minutos para el funcionariado con determinados complementos en el puesto de trabajo y de 36 horas y cuarto para los de menor jornada. Es decir, la misma que había. Los sindicatos pelean para que la jornada de las 35 horas pueda implantarse aunque sea por la vía de ampliar el horario reducido de verano y fiestas de Navidades y Pascuas.

Respecto al permiso para acudir a tutorías de hijas o hijos se regula que la persona funcionaria podrá ausentarse de su puesto de trabajo durante «el tiempo indispensable» para la realización de la reunión: «Estas ausencias se considerarán de trabajo efectivo siempre que tengan lugar dentro del horario laboral y se acredite que no es posible acudir en horario distinto por no permitirlo el centro escolar».

Otra novedad es la licencia por participación en programas acreditados de cooperación internacional. El Consell podrá autorizarlas siempre que no excedan de seis meses si consta el interés en la misión. Durante le tiempo que dure la licencia, las retribuciones «irán a cargo de la conselleria» en el que la persona preste sus servicios.