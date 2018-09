Arrestado por violar a su pareja al ir a denunciar su desaparición en Alfafar

Una mujer víctima de malos tratos habituales por parte de su marido acudió el pasado martes por la mañana al Centro Mujer 24 Horas de València en busca de ayuda tras la última agresión de su pareja. En esta ocasión su agresor también la había obligado a tener sexo contra su voluntad, por lo que inmediatamente se dio aviso a la policía ante un posible caso de violación. La mujer, de 60 años y nacionalidad búlgara, fue trasladada por los agentes al Hospital Doctor Peset de València donde fue explorada por un médico forense, quien halló signos evidentes de que había sido agredida sexualmente.

A esa misma hora su compañero sentimental y presunto agresor trataba de localizar sin éxito a la mujer. Al no poder ponerse en contacto con ella y ver que no regresaba al domicilio familiar, el hombre, de 58 años y también de origen búlgaro, se personó en las dependencias de la Policía Local de Alfafar para denunciar la desaparición de su esposa. El hombre incluso manifestó a los agentes que temía que la hubieran matado, aunque no argumentó los motivos de tan extraña premonición.

La colaboración entre la Policía Nacional de València y la Policía Local de Alfafar permitió establecer que la mujer a la que buscaba este hombre, vecino de Sedaví, era la víctima que esa misma mañana acababa de denunciar en València una agresión sexual y malos tratos habituales en el ámbito familiar. Los servicios de atención a mujeres víctimas de la violencia machista se hicieron cargo de ella y le facilitaron asistencia letrada para llevar adelante el procedimiento.

Asimismo, los policías que habían atendido el requerimiento del hombre, al corroborar la gravedad de los hechos, procedieron a la detención del sospechoso acusado de los delitos de agresión sexual y violencia contra la mujer. El arrestado fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil hasta ser puesto a disposición judicial en Catarroja.

La víctima relata varios episodios violentos a lo largo de estos últimos años, incluyendo al menos una violación, todos ellos ocurridos en el domicilio familiar en la localidad de Sedaví.