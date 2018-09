Una avería en la catenaria deja "tirados" a centenares de usuarios en Xátiva y València

"Llevamos aquí varias horas y parece que pasaremos la noche. Nadie nos dice nada". José Ramón Lencina es uno de los cientos de afectados por un fallo en la catenaria registrado en la estación de Renfe en Xàtiva sobre las 6 de esta tarde, que ha paralizado varios trayectos programados en las líneas que cruzan la estación enclavada en la comarca de la Costera. En su caso tiene contratado un viaje hasta Elda que ha iniciado en la estación de Barcelona. Y que no sabe cuando podrá continuar tras llegar a València. Se encuentra varado -junto a otros muchos usuarios- en la Estación del Norte a la espera de noticias. "No es normal lo que ocurre. Estamos totalmente frustados. En teoría no teníamos que bajarnos del tren hasta llegar al destino y aquí estamos esperando", apunta.

El grupo de la Estación del Norte no está solo. Centenares de usuarios se han visto afectados por esta situación, sobretodo en Xàtiva. Así lo confirman las quejas publicadas en varios perfiles de la red social Twitter. "Dónde están los autobuses? No hay solución. Muchos somos estudiantes. Van a llover reclamaciones a Renfe. Esto es vergonzoso", explican muchos de los afectados.