Casado parafrasea a Montón: "No todos somos iguales"

En medio de un clima de euforia en el PP tras la decisión de la Fiscalía de oponerse a la investigación de Pablo Casado en el Supremo, el presidente de los populares ha sido arropado esta mañana en València por Isabel Bonig y la plana mayor del partido en una junta directiva multitudinaria a la que han asistido cerca de 700 militantes y simpatizantes en la Pobla de Farnals.

Durante su larga intervención, Casado no ha querido ahondar en el caso de los másters. En ese sentido, se ha limitado a parafrasear a la exministra Carmen Montón, cuyo título está siendo investigado por la justicia. "Tenía razón una paisana vuestra: no todos somos iguales", ha dicho el dirigente, despertando una cerrada ovación por parte del público. "No voy a decir nada más porque no nos hace falta. La serenidad, la decencia y la dignidad con la que este partido se defiende debería ser imitada por otros muchos. La verdad siempre se abre paso", ha manifestado Casado. Como no somos iguales que ellos y tenemos más serenidad y respeto a las instituciones, solo puedo decir que os agradezco mucho vuestra confianza. El tiempo nos está dando la razón", ha agregado, antes de afirmar que "nosotros queremos ir a lo importante y no a aquello con lo que otros quieren distraer con mentiras".

El presidente del PP ha mostrado una gran sintonía durante todo el acto con la máxima dirigente de los populares en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, de quien ha dicho que es "la esperanza del PP en tierras valencianas" y a quien ha secundado en la petición de que "se disuelvan las Corts y se convoquen elecciones autonómicas", una demanda que también ha hecho extensiva al Gobierno de Pedro Sánchez. Durante su discurso, Casado también ha elogiado en diversas ocasiones al europarlamentario Esteban González Pons.

La economía, la educación y la lengua han vuelto a centrar el discurso de Bonig. "El PPCV está en pie, más fuerte y más unido para ganar y gobernar en el 2019 la Generalitat, las diputacion y todos los ayuntamientos y para hacerte a ti presidente de España", le ha trasladado a Casado durante una de sus soflamas. Entre los asistentes se encontraban Javier Maroto, el expresidente Alberto Fabra, el exministro Carlos García Margallo y otros dirigentes de peso en el PP.

Casado se ha posicionado en contra del impuesto al diesel y ha alertado de que "la industria del motor con Ford a la cabeza está preocupada" en suelo valenciano. "El Gobierno pone en riesgo 40.000 empleos en la fabricación de motores diesel", ha afirmado, antes de trasladar "un mensaje de apoyo y solidaridad a la fábrica de Ford y a quien nos miran preocupados".

En un escenario de mitin electoral, Bonig ha desgranado tres líneas de actuación de los populares: bajada de impuestos, libertad en el ámbito educativo y económico y la defensa de que la C. Valenciana se enclave "dentro del proyecto común de España, que no es un concepto discutido, sino la mejor nación de Europa y del mundo", ha sostenido. "Eliminaremos el impuesto de sucesiones y el de patrimonio y bajaremos el IRPF en el tamo autonómico del 47 al 43%, porque el dinero de los valencianos está es en el bolsillo de los valencianos", ha agregado. La presidenta del PPCV también ha reivindicado "justicia" en materia de financiación. "Esa que antes tanto reclamaban Puig y Oltra a Rajoy y que después de la moción de censura nada más se supo", ha incidido.

Casado ha manifestado a Bonig en este punto el "apoyo" de la dirección nacional a su demanda, aunque no ha concretado ningún anuncio. "Necesitamos que la C. Valenciana vuelva a crecer con un modelo autonómico justo, pero contra quien se manifestaban Puig y Oltra es contra ellos mismos: fue Zapatero quien lo aprobó". El líder del PP también ha mostrado su apoyo al sector turístico y ha culpado a los gobiernos socialistas de los indicadores negativos de la economía. Igualmente, ha defendido más competencias del Estado para intervenir en las autonomías a la hora de decidir el currículo educativo y ha focalizado buena parte de su intervención en la crisis catalana.