Casado apoya el adelanto electoral y afea a Puig su silencio en la financiación

Crecido por la decisión de la Fiscalía de oponerse a su investigación en el Supremo, Pablo Casado se dio ayer un baño de masas en un multitudinario acto de inicio de curso político en el que fue aclamado por una legión de 700 militantes y simpatizantes junto a la plana mayor del PP en la Pobla Farnals. Con la estética y la intensidad de un mitin de campaña electoral, el líder nacional de los populares y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, escenificaron su acercamiento y proyectaron una imagen de estrecha sintonía para acallar las posibles dudas tras los procesos internos. En sus discursos intercambiaron elogios, recetas liberales y llamadas a la unidad. El propio Casado asumió como propia la hoja de ruta que previamente había trazado Bonig, de quien dijo que es «la esperanza del PP en tierras valencianas» y a quien apoyó en la petición de un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana «que nos aparte ya de los chantajes de Compromís y Podemos», una demanda que hizo extensiva al Gobierno de Pedro Sánchez.

Bonig presentó a Casado como «el próximo presidente del Gobierno», mientras que él dijo de ella que es «una gran presidenta del PPCV y va a ser una gran presidenta de la C. Valenciana», reafirmándola así como candidata en 2019. «El PPCV está en pie, más fuerte y más unido para ganar y gobernar en 2019 la Generalitat, las diputación y todos los ayuntamientos y para hacerte a ti presidente de España», había asegurado Bonig a Casado con anterioridad.

El líder nacional de los populares respondió mostrando «todo el apoyo de la dirección» del partido cuando la dirigente valenciana pidió una mejora de la financiación, aunque sin concretar ningún plan. «Necesitamos que la C. Valenciana vuelva a crecer con un modelo autonómico justo», se limitó a señalar Casado, que cargó contra la postura reivindicativa frente al PP del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y de la vicepresidenta Mónica Oltra. «Fue Zapatero el que aprobó el sistema. Tuvieron el cuajo de manifestarse contra él y ahora no quieren trabajar por uno nuevo que es demandado por todos», incidió. Y remachó: «Cien días después de la llegada de Sánchez no dicen ni mu» de la financiación.

Rebajas fiscales y apoyo a Ford

El presidente del PP y Bonig enarbolaron la misma bandera a la hora de prometer la supresión de los impuestos de donaciones y patrimonio, rebajas fiscales para las empresas y personas físicas, más liberalismo y menos intervencionismo en los ámbitos económico, educativo o sanitario y mano dura contra el secesionismo. Casado arremetió contra el impuesto al diesel y trasladó un mensaje de «apoyo» a los trabajadores de Ford en Almussafes, «preocupados porque tenemos un Gobierno que pone en riesgo 40.000 empleos de un sector que supone un 10% del PIB».

El líder del PP, que focalizó la mayor parte de su intervención en la crisis catalana, subrayó la «labor impecable de las diputaciones» en pleno debate por su vaciado de contenido, culpó a los gobiernos socialistas de los indicadores negativos en la economía y defendió su polémica propuesta de adelgazar las competencias de las autonomías en materia educativa «a la hora de seleccionar profesorado, marcar el currículum educativo y el nivel mediante pruebas o exigir la pluralidad de lenguas con lealtad, evitando adoctrinamientos», tras haber denostado el modelo plurilingüe del Consell de Puig.

El vicesecretario del PSPV, Manuel Mata, respondió a Casado que «no puede dar lecciones de libertad tras haber apoyado a Orbán», insistió en que «no va a haber elecciones» y dijo que las rebajas de impuestos del PP «solo privilegian al 0,4% de los valencianos».