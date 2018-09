Jorge Rodríguez se presentará bajo las siglas del PSPV a la alcaldía de Ontinyent

El expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, tiene decidido presentarse como candidato a la alcaldía de Ontinyent encabezando la lista del PSPV-PSOE en 2019. A pesar de que el partido lo suspendió de militancia a raíz de su detención en junio en el marco de la Operación Alquería, fuentes del entorno de Rodríguez sostienen que no se contempla otro escenario (como concurrir con una lista independiente o una agrupación de electoers) y consideran que la investigación judicial que pesa sobre él no puede ser un impedimento para que el alcalde opte a un tercer mandato en su municipio, «dentro de la normalidad de un proceso reglado y democrático».

El plazo para registrar precandidaturas en las localidades de más de 20.000 habitantes se cierra la semana que viene. En la agrupación socialista de Ontinyent el apoyo a Rodríguez no tiene fisuras y resulta impensable que alguien le plante batalla. El primer edil logró un respaldo histórico en las urnas en 2015: el PSPV obtuvo el 62% del total de votos contabilizados y consiguió 14 concejales de 21. Una fuerza que para los socialistas resulta fundamental si quieren mantener el control de la diputación.

De momento, todo apunta a que la dirección del PSPV no se opondrá a la candidatura de Rodríguez. La idea, en cambio, no gusta en el sector sanchista del partido, contrario a que el alcalde de Ontinyent repita, según contó ayer El Mundo. Ferraz no se ha pronunciado, pero el hecho de que no haya un aspirante alternativo allana completamente el camino al dirigente. Todo ello a expensas de que se abra el sumario todavía secreto del caso Alquería. En su momento, Rodríguez aceptó ser apartado de la presidencia de la diputación y justificó la decisión de conservar la alcaldía de Ontinyent porque la causa por la que se le investiga se circunscribía a la institución provincial y no afectaba a su gestión en el ayuntamiento.