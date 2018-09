El coste del personal en À Punt supera el límite establecido por la ley

El capítulo de personal tiene una cuantía superior al límite establecido por la ley en el presupuesto de À Punt, según ha admitido esta mañana el presidente del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Enrique Soriano, durante su comparecencia en las Corts.

Es una contradición, ha dicho Soriano, que ha cuantificado el personal en 398 personas en la plantilla de la sociedad y otras 56 en la corporación, es decir 454 empleados. Soriano admite que el capítulo de personal de la cadena supera actualmente el límite marcado en la modificación legal aprobada el pasado mes de mayo, por lo que en las cuentas de 2019 se buscará una solución.

El diputado Jorge Bellver ha recordado que el coste de personal no puede exceder un tercio del presupuesto global de la televisión, que está fijado en 55 millones. Bellver teme que para que no se incumpla la norma se aumente el presupuesto, de forma que el coste de personal no supere ese tercio, algo que calificó de "trampa". A la pregunta concreta de si la propuesta económica superará los 55 millones de euros, Soriano no ha contestado .

El presidente del consejo rector ha asegurado que el contrato-programa firmado para tres años recoge que los 55 millones son el mínimo, no el tope. "Habrá que resolver esta situación en los presupuestos que aprobará las Corts", ha dicho. El jueves, el consejo rector aprueba el anteproyecto de los presupuestos que enviará al Consell . "En el capítulo 1 de personal hay una contradicción que debe resolverse en las Corts, no nos corresponde decidir", ha rematado.

Ha indicado que se hecho un "esfuerzo inversor importante" para renovar las instalaciones del Centro de Producción y Programas de Burjassot, donde todavía no se ha integrado RTVE ni se sabe cuándo lo hará, pese a que hace un año se suscribió un acuerdo para cederles 600 metros cuadrados en la segunda planta e instalar allí el centro territorial de RTVE y RNE.