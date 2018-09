Ahed Tamimi: "Los palestinos no necesitamos miradas de lástima, necesitamos apoyo"

De sonrisa con luz y de mirada resistente y sincera. Símbolo de revolución y lucha del pueblo palestino, Ahed Tamimi (2001, Nabih Saleh, Cisjordania) tiene ese aura especial, de alma grande, de mujer valiente y justa. Esto lo puedes imaginar conociendo su historia, sin embargo, ayer lo constató en un desbordado teatro Micalet de València. Tan abarrotado que la joven, que aún no ha alcanzado la mayoría de edad, salió a saludar a más de un centenar de personas que no pudieron acceder al patio de butacas del teatro y que se agolpaban en la acera hasta el chaflán con Maestro Palau.

Ahed fue puesta en libertad este verano tras pasar ocho meses en una cárcel israelí por golpear a un soldado en la puerta de su casa para expulsarlo. No es la única. Centenares de menores siguen en cárceles israelíes, muchos de ellos sin acusación formal ni juicio.

«No os pongáis tristes por nosotros, somos luchadores», afirma la joven, con un sosiego impropio de su corta edad. Ante las comparaciones con otros símbolos de la causa palestina, Ahed apunta que «es una responsabilidad muy grande, pero soy como cualquier otro palestino, me gustaría que todos los caídos, heridos o presos fuesen tan famosos como yo. Nosotras hemos heredado una ocupación, pero vamos a dejar en herencia una revolución. Volveremos a nuestra libertad».

Ante la pregunta de cómo se gestiona el dolor en un contexto tan crudo como el palestino, Ahed es concisa: «Si vivimos con tristeza, no podremos avanzar y sin lucha no podemos liberarnos de la ocupación. Aunque aparentemos eso, no olvidamos a nuestros caídos, pero no necesitamos una mirada de lástima, necesitamos apoyo».

Su madre, Nariman, con el llanto roto, afirma que «me gustaría que os acordaseis de todos los presos políticos palestinos, sobre todo de las niñas y niños, que les mandaseis el mismo apoyo que mostrasteis con mi hija». «Queremos a la vida, queremos vivir», concluye Ahed delante de un patio de butacas sobrecogido ante esa lección de vitalidad y valor. Ahed volverá a contar hoy su historia en Sevilla. Después, le espera un largo recorrido en el que llevará la voz de Palestina por medio mundo.