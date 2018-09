Educación lanza 250 becas de 600 euros para mujeres que cursan 37 ciclos de FP masculinizados

La Conselleria de Educación ha convocado hoy las ayudas para fomentar el acceso de alumnas a 37 ciclos de Formación Profesional (FP) masculinizados. La beca que incluye desde la FP Básica al Grado Medio y Superior va destinada a alumnas que el pasado curso 2017-18 estudiaban primero de los dos cursos de estos ciclos en centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana. Los ciclos objeto de subvención corresponden a las familias profesionales de Electricidad y Electrónica, Energía y Agua, Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

Se trata de ciclos con muy escasa presencia femenina y que han experimentado una disminución de alumnado en los últimos años, pero que sin embargo presentan una buena inserción profesional. Por ello, estas ayudas tratan de fomentar la incorporación de la mujer en sectores productivos con elevado potencial de empleabilidad.

El importe global máximo de las ayudas será de 94.600 euros y podrán solicitarlas las alumnas que se hubieran matriculado, por primera vez, en el curso escolar 2017-18, en el primer curso de algún ciclo formativo de FP básica, o de grado medio o superior de las familias profesionales mencionadas.

Esta cantidad se distribuirá de forma equitativa entre todas las beneficiarias, de manera que cada una de ellas recibirá una cantidad idéntica, sin sobrepasar el límite máximo de 600 euros y mínimo de 378,4 euros, siendo por tanto 250 el número máximo de becas que se concederán. Es decir, que si se conceden 157 ayudas, cada beneficiaria recibirá el tope máximo de 600 euros. Si el numero de ayudas adjudicadas fuera menor, la partida presupuestaria prevista no se ejecutaría en su totalidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días a partir de mañana, por lo que acaba el 17 de octubre y el trámite podrá realizarse preferentemente por internet en la plataforma de tramitación de la Generalitat.

En concreto, dentro de la familia profesional de Electricidad y Electrónica pueden recibir beca las estudiantes de 9 ciclos:

1) Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica

2) Título Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica

3) Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones

4) Técnico de Instalaciones Eléctricas y Automáticas

5) Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial

6) Técnico Superior en Electromecánica Clínica

7) Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico

8) Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

9) Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

En la familia profesional de Energía y Agua, recibirán ayuda las alumnas que de dos grados superiores:

1) Técnico Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica

2) Técnico Superior en Energías Renovables

En la familia profesional de Fabricación Mecánica recibirán ayudas las alumnas de 11 ciclos:

1) Título Profesional Básico en Fabricación de Elementos Metálicos

2) Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje

3) Técnico en Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros

4) Técnico en Joyería

5) Técnico en Mecanizado

6) Técnico en Soldadura y Calderería

7) Técnico Superior en Construcciones Metálicas

8) Técnico Superior en Diseño de Fabricación Mecánica

9) Técnico Superior en Óptica de Anteojería

10) Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica

11) Técnico Superior en Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros

En la familia profesional de Instalación y Mantenimiento recibirán beca las alumnas de 8 ciclos:

1) Título Profesional Básico en Mantenimiento de Viviendas

2) Técnico en Instalaciones de Producción de Calor

3) Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

4) Técnico en Mantenimiento Electromecánico

5) Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

6) Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

7) Técnico Superior en Mecatrónica Industrial

8) Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.

Por último, se beneficiarán de una beca las alumnas de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos de 7 ciclos:

1) Título Profesional Básico en Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo

2) Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos

3) Técnico en Carrocería

4) Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera

5) Técnico en Electromecánica de Maquinaria

6) Técnico en Electromecánica de Vehículo Automóviles,

7) Técnico Superior en Automoción.



El año pasado se adjudicaron 83 becas de 600 euros



Este es el segundo curso que el departamento del conseller Vicent Marzà lanza estas ayudas para fomentar la incorporación de la mujer a estudios y sectores productivos donde los hombres son abrumadora mayoría. En la anterior convocatoria la partida prevista fue de 100.000 euros, pero finalmente el presupuesto adjudicado no llegó a la mitad, 49.800 euros. Se repartieron en total 83 becas de 600 euros entre las 122 alumnas solicitantes, el 68 %.

Las 39 peticiones denegadas, el 32 % del total, fueron desestimadas por alguno de estos cuatro motivos: no estar matriculada por primera vez en el curso 2016-17; cursar un ciclo que no es objeto de subvención; no superar con éxito el curso 2016-17 (no ha aprobado 450 horas); y no estudiar en un centro educativo público.