El Gobierno autoriza actos de grupos contrarios a la marcha del 9 d'Octubre

La Comissió 9 d´Octubre recibió ayer, con preocupación y malestar, los horarios de las manifestaciones y concentraciones previstas para el Día de la Comunitat. «No hay una separación rotunda entre los grupos manifestantes, ni física, ni temporal, que pueda garantizar la seguridad de los participantes», manifestaba Toni Gisbert, secretario de Acció Cultural del País Valencià. Entre los que han solicitado manifestarse y se les ha concedido permiso figuran el grupo de extrema derecha España 2.000, cuyo líder José Luis Roberto montó un escrache frente al domicilio de Mónica Oltra. En la lista autorizada por Delegación del Gobierno también está la Coordinadora de la Asociación del Regne de Valencia de Gais i Lesbianes, Transexuals i Bisexuals, nunca presente hasta ahora en esta cita. Su presencia levantaba ayer no pocas suspicacias entre los nacionalistas por situarse en el entorno del Grupo de Acción Valencianista (GAV), el más activo contra la unidad de la lengua.

Precisamente en ese punto era donde Gisbert se mostraba más crítico, al denunciar que grupúsculos que no creen en el sistema «utilicen pantallas asociativas no reales» para burlarlo. Además, adelantaba que harán «directamente responsable político de lo que pueda pasar» al delegado del gobierno, Juan Carlos Fulgencio. «O son novatos, o no han entendido nada, o no hay voluntad real de que sea una cita festiva», remarcaba. De las siete manifestaciones, la que más temprano arrancará es precisamente la de Coordinadora de la Asociación del Regne de Valencia de Gais i Lesbianes, que saldrá a las cinco de la tarde desde San Agustín y tiene prevista su llegada al Parterre sobre las 20,3o horas. Acció Cultural Comissió 9 d´Octubre partirá a las 18,30 también desde San Agustín, para concluir en la Plaza de América sobre las 21 horas. España 2.000, mientras, tiene estipulada su concentración desde las 18 horas de la tarde y hasta las 22 de la noche, en la Plaza de la Virgen, mientras que Valencia Antitaurina lo hará en la Plaza del Ayuntamiento ante Correos.

«Este tema se ha gestionado muy mal, no es sensato, ni es una buena decisión y creo que no son conscientes de lo que puede ocurrir», incidía Gisbert, que aunque reconocía que la presencia de grupos de extrema derecha es muy minoritaria, recordaba lo acaecido el año pasado. Entonces, una decena individuos de extrema derecha – la mayoría miembros de Yomus– provocaron disturbios y agresiones a varias personas y periodistas. Unos incidentes que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 15 y que motivaron la detención de 19 personas.

Para Fulgencio las manifestaciones «se han ordenado» para «conciliar el derecho de manifestación con el desarrollo pacífico de los actos», y desde hace semanas se está manteniendo reuniones con las distintas organizaciones y partidos políticos a los que ha trasladado «la necesidad de recobrar la convivencia entre los valencianos y valencianas indistintamente de su idea de Comunitat». Tras la junta local de seguridad celebrada la pasada semana en el Ayuntamiento de València, el delegado ya avanzó que se incrementarán los medios policiales para garantizar la seguridad en el 9 d´ Octubre. Para ello, a las Unidades de Intervención Policial (UIP) dependientes de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana se sumarán unidades dependientes de jefaturas de otras comunidades autónomas.