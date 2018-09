Ferraz cede y tolera como candidato a Jorge Rodríguez

Vuelta al principio tras una semana de conflictos. Finalmente, como el PSPV defendía, Jorge Rodríguez podrá presentarse como candidato a renovar la alcaldía de Ontinyent bajo las siglas del PSOE, su partido de siempre hasta que fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de junio. Fue a raíz de su «aparatosa» detención dentro de la Operación Alqueria.

Podrá hacerlo porque Ferraz da marcha atrás a su decisión de impedir la candidatura en el proceso de primarias al no ser militante. Y podrá hacerlo siempre que el sumario del caso no revele «situaciones éticamente reprobables ni delitos flagrantes», destacaron fuentes del PSPV. Pero sí el secreto del sumario no se levanta podrá concursar en las municipales como candidato socialista.

Una reunión la noche del jueves entre la diputada provincial y mano derecha de Jorge Rodríguez, Rebeca Torró, y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, desencalló el veto de Ferraz. Faltaba buscar la fórmula después de que el secretario de coordinación territorial del partido, Santos Cerdán, enviara el pasado martes un escrito a València en el que enmendaba la plana a la dirección de Ximo Puig y apostillaba que Rodríguez no podía ser candidato al estar suspendido de militancia por su investigación dentro de la Operación Alqueria.

La solución llegó pocas horas antes de que finalizara el plazo de candidaturas a primarias (20.00 horas). Al final, se trata de ganar tiempo. Ferraz da unas semanas adicionales, hasta diciembre, para la celebración de primarias en la ciudad de la Vall d'Albaida a la espera de que se levante el secreto del sumario. Pero si esa circunstancia no se da, no pondrá nuevas trabas a la candidatura de Rodríguez.

Esa ha sido la posición de Blanqueries en el dilema que planteaba la situación del alcalde de Ontinyent: permitir la candidatura. Por tanto, la confrontación pública de criterios y el reverdecimiento de las discrepancias entre el ximismo y el abalismo se podían haber evitado.

La tesis de la dirección de país es que el código ético del partido fija la línea roja para los cargos públicos en la apertura de juicio oral. La dirección federal, por su parte, hacía valer hasta ayer que el alcalde está suspendido de militancia.

La exclusión de Rodríguez dejaba al partido en una situación delicada en Ontinyent: el PSPV daba por imposible montar una candidatura en poco tiempo si no era con «paracaidistas». Y con resultados mucho más que inciertos ante la decisión de Rodríguez y su grupo municipal de optar a la alcaldía con una marca propia si el PSOE los dejaba al margen.

Los efectos del problema eran también comarcales: buena parte de las agrupaciones de la Vall d'Albaida se han puesto al lado del expresidente de la Diputación de València. Ontinyent es precisamente plaza clave para el mantenimiento de la hegemonía en la corporación provincial.

La solución final va en la línea de dejar los menos damnificados posibles. Rodríguez se sale con su intención primera. La dirección del PSPV ve cómo su criterio acaba imperando. Es evidente que Ferraz ha tenido que cambiar el paso, si bien la idea de una suspensión especial de las primarias en Ontinyent la dejó caer la secretaria general en la provincia y principal colaboradora de Ábalos, Mercedes Caballero, tras conocerse el no de Ferraz a la candidatura. No era nueva de ese día. Ya la había planteado a Blanqueries y no había obtenido respuesta. El calendario valenciano de primarias, con todo, que incorporaba la excepción de la ciudad de Alicante, fue validado por la dirección en Madrid.