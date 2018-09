Esta semana se conmemora el 30º aniversario de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil. Carmen Sánchez tenía 16 años cuando se promulgó el Real Decreto que permitió que las mujeres pudiesen acceder a las pruebas de selección de la Benemérita en 1988. Tan solo cuatro años después, decidió abandonar sus estudios de Enfermería y apostar por lo que ella define como su «verdadera vocación».

Convertida en responsable de la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil de València, Sánchez admite que «los momentos más felices de mi vida fueron el nacimiento de mis hijos y cuando me llamaron para decirme que había aprobado las pruebas y entraba al cuerpo». No obstante, en sus 26 años de trayectoria profesional ha tenido que enfrentarse a un sinfín de situaciones «muy duras», como la atención de niños desprotegidos. «Las mujeres tenemos esa sensibilidad de madre que hace que te afecte de forma especial», reconoce sin dejar de lado el optimismo. Y es que para ella, «la mejor sensación es el agradecimiento de la gente cuando la ayudas».

Se incorporó al cuerpo en 1992 y estuvo destinada en Teruel hasta 1995, momento en el que fue trasladada a València. Un largo proceso en el que echó de menos el apoyo de su entorno más cercano y se sintió muy cuestionada.

«Perdí amistades porque no comprendían que quisiese ser guardia civil», lamenta Sánchez. «Me repetían constantemente que cómo iba yo a meterme ahí, pero a mí era lo que me gustaba». Una vocación incomprendida también por su padre, quien pese a ser guardia civil, se mostró reacio a la incorporación de su hija a la Benemérita. «Mi padre lo veía un cuerpo muy masculino, se preguntaba de qué iba a hablar con mis compañeros», recuerda. «Hasta que no empezó a tener compañeras, no lo empezó a ver como algo normal».

Creció en un cuartel de la Guardia Civil, pero «no quise dedicarme a ello desde pequeña», explica, «en aquel momento las mujeres no podían ser oficiales del cuerpo, pero cuando se aprobó nuestra inclusión me empeñé en que lo iba a conseguir». Y así fue.

«Tuve que sacar más genio que mis compañeros hombres, sobre todo al principio, confiesa. «Muchas veces han cuestionado si era oportuno contarme según qué cosas o si yo iba a saber actuar ante determinadas situaciones», recuerda Carmen, quien asegura que hay gente que le ha llegado a pedir que le atendiese otro compañero porque «preferían a un hombre».

Para la guardia, «todavía existe la percepción social de que las mujeres no somos óptimas para desempeñar trabajos físicos y de riesgo». En cualquier caso, datos de la Guardia Civil reflejan que el número de mujeres en el cuerpo es muy reducido, ya que tan solo representan el 7,25 % de la totalidad del personal. En el caso de València, la provincia cuenta con 200 cabos y guardias femeninas aproximadamente, frente a casi 3.000 hombres.

«Tenemos que ser muchas más mujeres en el cuerpo, por nuestra sensibilidad y psicología somos más óptimas para actuar en determinados casos como violencia de género», explica. En su opinión, el hecho de que haya un déficit de mujeres en el organismo «no responde tanto a un problema de inclusión interno, sino a una concepción social». Pese a que no existe machismo en el cuerpo, en opinión de Sánchez, reconoce que «todavía se mantiene el carácter paternalista». Las mujeres siguen liderando el listado de solicitudes de reducción de jornada y desisten en mayor proporción a crecer dentro del cuerpo. «Ascender supone un cambio de destino», argumenta Carmen Sánchez. En su caso, ella nunca realizó ningún curso «por no renunciar a estar con mis hijos».

Al ser preguntada por conciliación y ropa de uniforme, la guardia civil lo tiene claro: su evolución ha sido progresiva y circunstancial. Como reconoce la responsable de comunicación de la Guardia Civil en València, pese a las esferas ya conquistadas, todavía hay frentes por librar.