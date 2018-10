La Conselleria de Sanidad pondrá coto a la publicidad engañosa tras el caso iDental

La Conselleria de Sanidad está elaborando una norma para impedir la publicidad engañosa en la Comunitat Valenciana', y también abordará el intrusismo, tras el caso de fraude de las clínicas iDental, que en nuestra región ha afectado al menos a 120.000 personas.

Así lo ha asegurado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de Les Corts para informar, a solicitud del grupo Podemos, de las acciones emprendidas por su departamento ante las denuncias realizadas por pacientes tratados en las clínicas iDental.

"El caso IDental es presuntamente una de las estafas más graves en el ámbito sanitario en los últimos años, es muy grave", ha asegurado Barceló, quien ha asegurado que llevará este caso al próximo Consejo Interterritorial de Sanidad y ha advertido de que el tratamiento bucodental no está en la cartera de servicio del sistema nacional de salud.

A juicio de Barceló, lo ocurrido en las clínicas, cinco de ellas en la Comunitat Valenciana, "no era previsible" y ha asegurado que no les consta que se haya producido ningún contagio de Hepatitis C entre los afectados.

Hasta el momento, según Barceló, ya son 1.137 las personas las que han acudido a la Conselleria reclamando una copia de su historia clínica, aunque ha indicado que su indexación está siendo difícil ya que cuando fueron recuperados no estaban archivados ni ordenados y estaban hechas a mano.