Los exámenes de Correos "no llegan a tiempo" y retrasan media hora las pruebas

La confusión se propagó por el campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de València durante la mañana de ayer durante la celebración de las oposiciones a Correos. A las cerca de 100 personas que se quedaron a las puertas de las aulas sin poder entrar a hacer la prueba, porque su nombre no figuraba en las listas o porque no se les ha permitido el acceso, se unió el hecho de que el examen comenzó con más de media hora de retraso.

Según explicaron fuentes del sindicato CSIF a Levante-EMV, cerca de un centenar de personas no pudieron hacer el examen de oposición porque no se encontraban en las listas. Además, se produjo un retraso en el comienzo de las pruebas, cuyo inicio estaba marcado a las 10.00 horas, y que en algunas de las aulas habilitadas comenzó a las 10.28 horas. Según explicó un afectado que aspiraba a una de las plazas, «solo nos han dicho que se habían producido unas incidencias y que por eso se retrasaba». E incluso añade este opositor que en otras aulas «aún han empezado más tarde». La única explicación que les dieron es que «aún no habían llegado los exámenes, que tenían que traer desde otro edificio, es curioso que los propios exámenes de Correos no lleguen a tiempo», señaló. La empresa aseguró a este periódico que los exámenes tuvieron que distribuirse desde un único punto hasta el resto de aulas «lo que provocó la demora».



«No nos abrieron ni la puerta»

Carlos Iranzo es el marido de una opositora a la que no dejaron entrar. Cuando llegaron a las 9.25 horas al edificio del Aulari III donde tenía el examen, «no nos abrieron ni la puerta». Algo que indignó profundamente a los perjudicados porque «en ningún sitio se especificaba que no se iba a permitir la entrada antes de que comenzara la oposición».



Aspecto que niega Correos, que dijo a este periódico que «los horarios venían estipulados en la convocatoria» y añadieron que los candidatos tenían «desde hace días en la web cuál era su aula, su horario y lugar de examen». Y aseguran que aquellos a los que no se les ha dejado entrar es «porque no estaban a las 9.00 en su aula», hora en la que estaba estipulado el llamamiento.

Según explica Iranzo, un grupo muy numeroso interpuso reclamaciones en la Facultad de Filología -donde eran remitidos- pero «ni siquiera nos han dado copia». La única información que les dieron es que «no se iban a examinar» y que pensarían si habilitarían otro día para presentarse.

Al parecer, esta situación que se dio en todo el país, puesto que a través de las redes sociales las quejas fueron constantes por el retraso del inicio de las pruebas. Cabe recordar que Correos ofertó un total de 2.295 puestos para los que se inscribieron más de 116.000 aspirantes.