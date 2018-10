La joven ilicitana captada por una secta en Perú habla por primera vez tras su cautiverio

Con una nueva imagen, Patricia Aguilar se ha puesto delante de la cámara para difundir un mensaje de siete minutos en las redes sociales en el que asegura que el gurú de la secta que la captó es "un peligro para todas las mujeres. Es inminente la fuga si sale". Junto a Noelia, la portavoz de la familia, explica que no va a dar entrevistas con imágenes porque no está preparada para ello, pero sí está dispuesta a contestar a preguntas por escrito. "Muchas gracias a todos. Estoy en una situación complicada. Ahora no me siento bien dando entrevistas. No estoy preparada", asegura la ilicitana.

En el vídeo explica que ha cambiado su declaración inicial porque, entonces, "estaba manipulada, tenía miedo porque él me ha amenazado. Yo estaba preocupada y no me sentía cómoda", se justifica. Desde que llegó a España añade que "he ido recuperándome". Patricia da la sensación de que es consciente sobre que le ha hecho Félix Steve Manrique: "Es un peligro para todas las mujeres. Es inminente su fuga si sale (de prisión). No pueden dejarlo libre".

La muchacha, de 18 años y que es madre de un niño que tuvo con Félix Steve Manrique durante el año de tortura en Perú, afirma que "todo lo que he declarado en España es cierto. No voy a dar detalles, pero todo lo que he dicho es verídico y voy a llegar al final".