El temporal de lluvias que se espera que hoy comience en la provincia de Valencia comenzará esta tarde y se prolongará al menos hasta el próximo sábado, a tenor de la predicción del tiempo elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado la alerta naranja en el sur de la provincia por lluvias que dejarán acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas.



El litoral norte también estará hoy en alerta amarilla por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que el interior norte se libra de momento del temporal, aunque a partir de mañana jueves, 15 de noviembre, también estará en preemergencia por fuertes lluvias. De hecho, a partir de mañana, toda la provincia estará en alerta por intensas precipitaciones al menos hasta la medianoche del viernes al sábado. Lo peor, no obstante, estará en el sur del territorio, donde la Aemet activa la alerta naranja (riesgo) desde las ocho de esta tarde hasta las primeras horas de la madrugada del sábado.



El motivo de tanta lluvia durante tantos días no es otro que la presencia de una DANA, una depresión aislada en altura (un embolsamiento de aire muy frío) que chocará con aire de largo recorrido procedente del Mediterráneo y, por tanto, más cálido y muy cargado de humedad, lo que tradicionalmente conocemos como gota fría y que genera situaciones de lluvias persistentes e intensas. No obstante, tal como se advierte desde los ámbitos meteorológicos, este tipo de situación no tiene por qué ir asociada a precipitaciones torrenciales e inundaciones.





Probabilidad de que se acumulen más de 1/5/10/20 mm en 24 h para los próximos días. Precipitaciones significativas en el levante y en Canarias, y al final de la semana también en el SW peninsular. Actualiza info cada día en https://t.co/9PLsmvqyfS pic.twitter.com/yHiZNJOikU — AEMET (@AEMET_Esp) 14 de noviembre de 2018

La previsión, más al detalle

Previsión de lluvia de la Aemet para las próximas horas en la ciudad de València.

Previsión de lluvias elaborada por la Aemet a partir de esta tarde en Gandia.

