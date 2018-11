Activan la alerta por fuertes lluvias durante 48 horas

Las lluvias que comenzaron ayer en la provincia de Valencia (y que dejó tres litros por metro cuadrado) se prolongarán al menos hasta el próximo sábado, a tenor de la predicción del tiempo elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que activó la alerta naranja en el sur por precipitaciones que pueden dejar acumulados hasta 100 litros por m2 en 12 horas.

El litoral norte también estuvo ayer en alerta amarilla por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. El interior norte se libró del temporal, pero a partir de hoy también estará en preemergencia por fuertes lluvias.

De hecho, durante la jornada de hoy, toda la provincia estará en alerta por intensas precipitaciones al menos hasta la medianoche del mañana al sábado. Lo peor, no obstante, estará en el sur del territorio, donde la Aemet activa la alerta naranja (riesgo medio) desde las 20.00 horas de ayer hasta las primeras horas de la madrugada del sábado.

También se activó la alerta naranja en el litoral norte de la provincia de Castelló, donde podrían producirse precipitaciones acumuladas en doce horas de hasta 100 litros por metro cuadrado. En este caso, la alerta comenzó a las 0.01 de hoy y finalizará 24 horas después.

El resto de la C. Valenciana permanecerá hoy y mañana en alerta amarilla, ya que se esperan lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

No obstante, pese a las lluvias, las temperaturas máximas permanecieron prácticamente invariables ayer en la C. Valenciana respecto a la jornada previa, con mínimas variaciones de un grado en algunas zonas del territorio, como la capital de la Plana o Vinaròs, donde llegaron a los 21 grados, uno más que veinticuatro horas antes. En la provincia de València, las máximas registraron 19 grados en València, Manises, Oliva, Xàtiva y Polinyà, mientras que en Utiel llegaron a los 16ºC. Por otro lado, en la provincia de Alicante, la capital y Xàbia alcanzaron los 21 grados, Rojales uno menos, y Pinoso se quedó en 17ºC.

«Gota fría»

El motivo de esta lluvia durante tantos días no es otro que la presencia de DANA, una depresión aislada en altura (un embolsamiento de aire muy frío) que chocará con aire de largo recorrido procedente del Mediterráneo y, por tanto, más cálido y muy cargado de humedad. Lo que tradicionalmente conocemos como «gota fría» y que genera situaciones de lluvias persistentes e intensas como las pasadas hace menos de un mes. No obstante, tal como se advierte desde los ámbitos meteorológicos, este tipo de situación no tiene por qué ir asociada a precipitaciones torrenciales.