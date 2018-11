El tiempo en Valencia: Alerta roja en Valencia por lluvias torrenciales de más de 300 l/m2

Las fuertes lluvias que la provincia de Valencia esperaba desde anoche ya han hecho acto de aparición con el aguacero caído anoche en la comarca de la Safor, una de las zonas que podría quedar más perjudicada tras el paso de este nuevo episodio de lluvias persistentes, a tenor de la predicción del tiempo elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado para hoy la alerta roja por riesgo extremo de lluvias torrenciales en el litoral sur de Valencia.



Allí, según Aemet, podrían caer precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 180 en doce horas. No obstante, avisa, la lluvia será "muy persistente" y "localmente muy intensa", con momentos en los que podrían registrarse "más de 250 litros por metro cuadrado y, de manera más local, incluso más de 300".





Seguiment #pluges:

Des d' @GVA112 s'ha contactat amb als responsables municipals afectats per la preemergencia nivell roig (litoral sud de València) per a recordar que en les primeres hores de la vesprada pot haver-hi una reactivació de nuclis dispersos amb precipitació intensa — GVA 112CV (@GVA112) 15 de noviembre de 2018

Pese a que el agua ya comenzó a caer anoche y ha seguido golpeando con fuerza durante la mañana, Emergencias 112-Comunitat Valenciana advierte de que a primeras horas de la tarde podría haber una reactivación de los núcleos de la tormenta y volver a registrar precipitaciones torrenciales.La alerta roja entró en vigor a las 22.00 horas del miércoles y finalizará esta próxima medianoche.En el interior sur de la provincia de Valencia la situación será muy parecida, aunque allí sólo se ha decretado la alerta naranja (expirará también esta medianoche) por riesgo importante de lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 100 litros en doce horas. En este caso, advierte la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias también serán "muy persistentes" y se esperan "precipitaciones por encima de los 150 litros por metro cuadrado y, de forma más local, de más de 200 litros".En el resto de la provincia, interior norte y litoral norte, el paso de la DANA no dejará en principio tanta lluvia como en la zona más meridional. Aún así, en el norte de Valencia se ha activado la alerta amarilla por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 60 en doce horas.En la ciudad de València se espera hoy un día lluvioso en el que las precipitaciones serán persistentes y prácticamente no nos abandonarán durante toda la jornada, aunque sea sólo en forma de llovizna. Pese a que las nubes han descargado ya de madrugada, no se han registrado las cantidades que se preveían y todo parece indicar que, aunque en algunos momentos la lluvia podría ser más intensa, lo peor del fenómeno se quedará en el litoral y prelitoral del sur de la provincia.